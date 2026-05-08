Умер заслуженный артист России Вячеслав Николаев
18:08 08.05.2026
Умер заслуженный артист России Вячеслав Николаев

© Фото : РАМТ/Telegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Заслуженный артист России Вячеслав Николаев умер в возрасте 67 лет.
  • Он работал в театре "Сфера", Театре сатиры, а с 2006 по 2018 годы — в Российском академическом молодежном театре (РАМТ).
  • О времени и месте прощания будет объявлено дополнительно.
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Заслуженный артист Российской Федерации Вячеслав Николаев умер в возрасте 67 лет, сообщила пресс-служба Российского академического молодежного театра (РАМТ).
"Сегодня ушел из жизни заслуженный артист России Вячеслав Николаев", - говорится в сообщении в Telegram-канале РАМТа.
Театр напомнил, что Николаев в 1989 году окончил ЛГИТМиК, работал в театре "Сфера" и Театре сатиры, а с 2006 по 2018 годы - в РАМТе, где сыграл Кетчера и Кинкеля в трилогии "Берег утопии", Маркиза Чибо в "Лоренцаччо", Банкира Крауфа в "Приключениях капитана Врунгеля", Вернера Ламппе в "Нюрнберге", Члена банка в "Чехов-GALA" и Меннерса в "Алых парусах".
"Наши соболезнования родным и близким! Светлая память!" - подчеркнул театр.
О времени и месте прощания будет объявлено дополнительно, добавила пресс-служба.
 
