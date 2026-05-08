Умер заслуженный артист России Вячеслав Николаев

Театр напомнил, что Николаев в 1989 году окончил ЛГИТМиК, работал в театре "Сфера" и Театре сатиры, а с 2006 по 2018 годы - в РАМТе, где сыграл Кетчера и Кинкеля в трилогии "Берег утопии", Маркиза Чибо в "Лоренцаччо", Банкира Крауфа в "Приключениях капитана Врунгеля", Вернера Ламппе в "Нюрнберге", Члена банка в "Чехов-GALA" и Меннерса в "Алых парусах".