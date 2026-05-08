00:32 08.05.2026
Взрыв прогремел в штаб-квартире правящей партии Нидерландов "Демократы-66"

  • В штаб-квартире правящей партии Нидерландов D66 в центре Гааги прогремел взрыв.
  • Полиция арестовала подозреваемого вскоре после взрыва, в результате инцидента никто не пострадал.
  • Премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен назвал произошедшее трусливым актом запугивания и сообщил, что в почтовый ящик на входной двери здания было подброшено взрывное устройство, переделанное из петарды.
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Взрыв прогремел в штаб-квартире крупнейшей парламентской партии Нидерландов D66 ("Демократы-66") в центре Гааги, передает агентство Рейтер со ссылкой на полицию.
Полиция заявила об аресте подозреваемого вскоре после взрыва, который прогремел в офисе партии около 21.00 (22.00 мск). В результате инцидента никто не пострадал.
Премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен, также являющийся лидером D66, сообщил, что в почтовый ящик на входной двери здания было подброшено взрывное устройство, переделанное из петарды. Он назвал произошедшее трусливым актом запугивания.
В 2025 году центристская проевропейская партия D66 одержала неожиданную победу на выборах, обойдя правую "Партию свободы" во главе с Гертом Вилдерсом. В том же году главный офис партии уже становился объектом нападения во время антииммиграционных протестов.
