Решения Трампа свидетельствуют о распаде НАТО, заявил экс-генсек альянса - РИА Новости, 08.05.2026
16:03 08.05.2026
Решения Трампа свидетельствуют о распаде НАТО, заявил экс-генсек альянса

© AP Photo / Olivier Matthys — Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
  • Экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен считает, что решения Трампа о выводе войск из Германии и пересмотре размещения ракет Tomahawk свидетельствуют о «распаде НАТО».
  • Расмуссен предлагает создать «коалицию желающих» из государств НАТО, готовых и способных эффективно защищать Европу, при условии выполнения ими определенных критериев.
  • Экс-генсек НАТО заявил, что Украина нужна как оплот против России, а европейская экономика должна быть переведена на военные рельсы.
БЕРЛИН, 8 мая - РИА Новости. Решение президента США вывести войска из Германии и пересмотр решения о размещении ракет Tomahawk говорят о "распаде НАТО", считает экс-генсек НАТО и бывший премьер Дании Андерс Фог Расмуссен.
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц ранее подтвердил, что не рассчитывает на поставку в Германию из США ракет Tomahawk, однако не исключает, что ситуация может измениться в будущем. Президент США Дональд Трамп 2 мая объявил о намерении сократить численность американских военных в Германии на пять тысяч человек.
"Да. То, что мы сейчас наблюдаем, - это распад НАТО, и это опасно. Президент Трамп посеял столько сомнений в своей приверженности Статье 5 и защите Европы, что для европейцев может быть только один вывод: мы должны стоять на собственных ногах и быть в состоянии защитить наш континент самостоятельно", - заявил Расмуссен в интервью немецкому изданию Welt в ответ на вопрос, находится ли европейское сдерживание под угрозой из-за намерения США вывести войска из Германии и не размещать крылатые ракеты Tomahawk.
При этом, по мнению экс-генсека НАТО, создание общей европейской армии в обозримом будущем нереально. В связи с этим он предлагает новую структуру, "коалицию желающих".
"Она должна состоять только из тех государств, которые готовы и способны эффективно защищать Европу", - сказал Расмуссен.
Согласно идее экс-генсека, в этой структуре должны иметь возможность участвовать страны НАТО, которые выполняют цель по расходам на оборону в размере 5% от ВВП, обязуются соблюдать гарантии безопасности, аналогичные Статье 5, и предотвращают возможность блокировки военных операций отдельными государствами. Он также считает, что необходима возможность исключать членов, которые не выполняют эти условия.
Про Украину экс-генсек НАТО заявил, что "она нужна как оплот против России", а европейская экономика должна быть переведена на военные рельсы.
В последние годы РФ констатирует беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД Российской Федерации неоднократно повторяли, что Россия остается открытой к диалогу с Организацией Североатлантического договора, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
