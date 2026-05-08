Решения Трампа свидетельствуют о распаде НАТО, заявил экс-генсек альянса

БЕРЛИН, 8 мая - РИА Новости. Решение президента США вывести войска из Германии и пересмотр решения о размещении ракет Tomahawk говорят о "распаде НАТО", считает экс-генсек НАТО и бывший премьер Дании Андерс Фог Расмуссен.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц ранее подтвердил, что не рассчитывает на поставку в Германию из США ракет Tomahawk, однако не исключает, что ситуация может измениться в будущем. Президент США Дональд Трамп 2 мая объявил о намерении сократить численность американских военных в Германии на пять тысяч человек.

"Да. То, что мы сейчас наблюдаем, - это распад НАТО , и это опасно. Президент Трамп посеял столько сомнений в своей приверженности Статье 5 и защите Европы , что для европейцев может быть только один вывод: мы должны стоять на собственных ногах и быть в состоянии защитить наш континент самостоятельно", - заявил Расмуссен в интервью немецкому изданию Welt в ответ на вопрос, находится ли европейское сдерживание под угрозой из-за намерения США вывести войска из Германии и не размещать крылатые ракеты Tomahawk.

При этом, по мнению экс-генсека НАТО, создание общей европейской армии в обозримом будущем нереально. В связи с этим он предлагает новую структуру, "коалицию желающих".

"Она должна состоять только из тех государств, которые готовы и способны эффективно защищать Европу", - сказал Расмуссен.

Согласно идее экс-генсека, в этой структуре должны иметь возможность участвовать страны НАТО, которые выполняют цель по расходам на оборону в размере 5% от ВВП, обязуются соблюдать гарантии безопасности, аналогичные Статье 5, и предотвращают возможность блокировки военных операций отдельными государствами. Он также считает, что необходима возможность исключать членов, которые не выполняют эти условия.

Про Украину экс-генсек НАТО заявил, что "она нужна как оплот против России", а европейская экономика должна быть переведена на военные рельсы.