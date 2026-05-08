СМИ: НАТО входит в самый неопределенный период со времен холодной войны

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. НАТО сталкивается с самым значительным периодом неопределенности касательно своего будущего со времен холодной войны, сообщает радиостанция NPR.
На это, по мнению NPR, указывают ряд признаков. Во-первых, намерение Вашингтона вывести американских военных из Германии вызывает все больше опасений у членов НАТО по поводу возможного окончательного отказа США от членства в альянсе. Во-вторых, риторика нынешней администрации США по поводу "вторжения в Гренландию" и "аннексии Канады" сказалась на доверии членов альянса к Вашингтону, добавляет радиостанция.
Кроме того, как указывается в публикации, из-за значительной зависимости от США в военном плане странам НАТО будет сложно заменить американские возможности, в том числе в отношении поддержки Украины. При этом, как отмечается в материале, на разработку собственных возможностей у стран альянса может уйти от 5 до 10 лет. Помимо этого, очевидной замены США в качестве лидера альянса также нет, добавляет NPR.
Ранее испанская газета Mundo со ссылкой на источники в альянсе писала, что НАТО на фоне конфликта на Ближнем Востоке и нарастающих угроз со стороны президента США Дональда Трампа переживает один из глубочайших кризисов, от которого, вероятно, не сможет полностью оправиться.