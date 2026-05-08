Адвокат предупредила о скрытых обязательствах при наследовании квартиры

По словам эксперта, согласно статье 1137 Гражданского кодекса Российской Федерации, завещатель вправе обязать наследника предоставить третьему лицу право пользования квартирой — на срок или пожизненно, иногда на всё помещение целиком. Самое опасное для покупателей: это обременение сохраняется при продаже квартиры новому собственнику.

Право отказополучателя действует три года, его нельзя передать по наследству. Но если оно есть в завещании, новый собственник обязан его исполнять — иначе суд встанет на сторону того, кому завещатель дал право проживания. Покупателям стоит изучать документы максимально внимательно.