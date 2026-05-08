Адвокат предупредила о скрытых обязательствах при наследовании квартиры

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Наследник может получить вместе с квартирой обязанность предоставить жилье постороннему человеку, предупредила адвокат Елена Кудерко.
- Завещатель вправе обязать наследника предоставить третьему лицу право пользования квартирой в том числе и пожизненно, добавила юрист.
- По ее словам, покупателям унаследованной недвижимости необходимо проверять завещание на такие детали.
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Наследник может получить вместе с квартирой не только право собственности, но и обязанность предоставить жилье постороннему человеку — если это указано в завещании. О таких рисках агентству “Прайм” рассказала адвокат Елена Кудерко.
По словам эксперта, согласно статье 1137 Гражданского кодекса Российской Федерации, завещатель вправе обязать наследника предоставить третьему лицу право пользования квартирой — на срок или пожизненно, иногда на всё помещение целиком. Самое опасное для покупателей: это обременение сохраняется при продаже квартиры новому собственнику.
"Покупателям унаследованной недвижимости необходимо проверять не только свидетельство о праве на наследство, но и само завещание на предмет наличия завещательного отказа до совершения сделки. Игнорирование этого требования может привести к приобретению жилья, обремененного правом пожизненного пользования третьего лица", — подчеркнула Кудерко.
Право отказополучателя действует три года, его нельзя передать по наследству. Но если оно есть в завещании, новый собственник обязан его исполнять — иначе суд встанет на сторону того, кому завещатель дал право проживания. Покупателям стоит изучать документы максимально внимательно.
Юрист объяснила, кого нельзя выселить из собственной квартиры
12 апреля, 02:10