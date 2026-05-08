Собянин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата - РИА Новости, 08.05.2026
12:00 08.05.2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в торжественной церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.
  • В церемонии также приняли участие военный комендант Москвы, председатель комитета общественных связей и молодежной политики столицы и представители кадетского движения города.
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Торжественная церемония возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата прошла в Александровском саду, в ней принял участие мэр Москвы Сергей Собянин.
В церемонии в преддверии Дня Победы также приняли участие военный комендант Москвы, генерал-лейтенант Евгений Селезнев, председатель комитета общественных связей и молодежной политики столицы Екатерина Драгунова и представители кадетского движения города. Члены делегации возложили к Могиле красные гвоздики и венки, почтили память воинов минутой молчания. После этого перед ними торжественным маршем прошла рота Почетного караула.
День Победы в Великой Отечественной войне традиционно отмечается 9 мая. В этом году празднуется 81-ая годовщина победы.
