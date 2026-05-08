На трех участках Садового кольца отремонтируют асфальт

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства отремонтируют асфальтовое покрытие на трех участках Садового кольца, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Содержанию столичных дорог в нормативном состоянии уделяется особое внимание. Ежегодно в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду проводим мероприятия по обновлению асфальтобетонного покрытия. В этом году продолжим работы на Садовом кольце - отремонтируем три участка - Большую Садовую, Садовую-Кудринскую и Садовую-Триумфальную улицы", - рассказал Бирюков.

Заммэра напомнил, что в прошлом году аналогичные работы были выполнены на 28 участках кольцевой магистрали, в том числе улицах Садовая-Спасская и Садовая-Черногрязская, в Таганском тоннеле, на Самотечной эстакаде и Крымском мосту.

"Одна из причин ремонта дорог - колейность, которая образовывается из-за интенсивного автомобильного движения, она доставляет дискомфорт водителям и может негативно повлиять на безопасность дорожного движения. Поэтому регулярно проверяем состояние покрытия магистралей, следим за истечением гарантийного срока и своевременно производим замену. Работы по ремонту дорожного покрытия проводим преимущественно в ночное время, когда ниже трафик", - подчеркнул он.

Бирюков отметил, что ремонт проходит в несколько этапов. На первом специалисты проводят фрезерование существующего покрытия, затем ремонтируют смотровые колодцы и дождеприемные решетки, после чего укладывают новый асфальт, а на завершающем этапе наносят дорожную разметку.