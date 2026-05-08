09:43 08.05.2026
В Москве за два месяца отремонтировали более 4,4 тысячи подъездов

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства отремонтировали за март-апрель более 4,4 тысячи подъездов многоквартирных домов столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
«
"Содержание подъездов жилых домов в нормативном состоянии находится на особом контроле, поэтому в столице сформирован единый подход к проведению текущего ремонта этих помещений. В этом году запланирован ремонт в 15,7 тысячи подъездах, работы уже выполнены в 4,4 тысячи", - рассказал Бирюков.
Заммэра пояснил, что в обязательный перечень входит косметический ремонт - покраска входных групп, потолков и стен, обновление облицовки.
"В рамках работ убираем в специальные короба электрическую проводку, почтовые ящики, ступени, перила, другие поврежденные элементы и конструкции. При необходимости проводится ремонт оконных и дверных блоков в холлах и тамбурах, перил и ступеней, замена табличек указателей подъездов и этажности, осветительных приборов", - добавил он.
Бирюков подчеркнул, что о датах начала ремонта жителей предупреждают заранее, соответствующая информация размещается на информационных стендах и в местах общего пользования.
