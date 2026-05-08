Синоптик рассказал, когда в Москву вернется жара

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Период жаркой погоды с температурой до плюс 30 градусов завершился в Москве, сообщил синоптик Евгений Тишковец.
- По его словам, жара вернется только летом.
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Период жаркой погоды с температурой до плюс 30 градусов завершился в Москве и вернется только летом, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Ранее синоптик сообщил РИА Новости, что в воскресенье в Москве температура поднялась до нормы июня. В течение недели в столице были по-летнему жаркие дни, а в четверг на Балчуге воздух прогрелся до плюс 30 градусов.
"Пятидневное "метеорологическое" лето закончилось до лучших времен, а 30-градусная жара вернется теперь только в календарном лете", - рассказал агентству Тишковец.