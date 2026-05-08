Рейтинг@Mail.ru
ПВО с начала ночи сбила восемь дронов, летевших к Москве - РИА Новости, 08.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:59 08.05.2026 (обновлено: 02:31 08.05.2026)
ПВО с начала ночи сбила восемь дронов, летевших к Москве

Собянин: силы ПВО уничтожили еще пять беспилотников, летевших к Москве

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкКомандный пункт во время несения боевого дежурства зенитными ракетными дивизионами
Командный пункт во время несения боевого дежурства зенитными ракетными дивизионами - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Командный пункт во время несения боевого дежурства зенитными ракетными дивизионами. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Силы ПВО уничтожили пять БПЛА, летевших к Москве.
  • До этого ночью бойцы ликвидировали еще три дрона.
  • Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. С начала ночи ПВО сбила восемь дронов, летевших на столицу, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Уничтожены еще пять БПЛА. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", — написал он на платформе "Макс".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
На угрозы Зеленского и ЕС ответит русская ракета
5 мая, 08:00
До этого ночью бойцы поразили три беспилотника, направлявшихся в сторону города.
С 8 мая началось перемирие, объявленное президентом России Владимиром Путиным в честь празднования Дня Победы. Оно продлится до 10 мая. В это время бойцы не будут наносить удары по местам дислокации ВСУ и объектам, связанным с ВПК, в глубине Украины.
В четверг Владимир Зеленский пригрозил нанести удар по параду в Москве. Минобороны России учло его заявление и предупредило, что на любые попытки сорвать торжества военные ответят ударом по центру Киева.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеМоскваСергей СобянинБезопасностьБеспилотникиВооруженные силы УкраиныРоссияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала