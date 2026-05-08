Россиянка назвала невольничьи центры в Мьянме конвейером смерти - РИА Новости, 08.05.2026
03:58 08.05.2026
Россиянка назвала невольничьи центры в Мьянме конвейером смерти

© AP PhotoВоенные Мьянмы на территории колл-центра KK Park в городе Мьявади
Военные Мьянмы на территории колл-центра KK Park в городе Мьявади. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россиянка, освобожденная из мошеннического центра в Мьянме, назвала подобные невольничьи объекты "конвейером смерти".
  • Жертв мошеннических центров в Мьянме, Камбодже и Лаосе обманом заманивают через соцсети и мессенджеры обещаниями высокооплачиваемой работы, а затем под угрозой насилия заставляют участвовать в международных схемах кибермошенничества.
ДЖАКАРТА, 8 мая — РИА Новости. Россиянка, освобожденная из мошеннического центра в Мьянме, сообщила РИА Новости, что подобные невольничьи объекты представляют собой "конвейер смерти".
СМИ неоднократно сообщали о работе в Мьянме, Камбодже и Лаосе мошенических центров, куда обманом заманивают в том числе граждан России. Жертв привлекают через соцсети и мессенджеры обещаниями высокооплачиваемой работы, а по прибытии у них отбирают паспорта и под угрозой насилия заставляют участвовать в международных схемах кибермошенничества.
По словам собеседницы агентства, после прибытия в мошеннический центр ее удерживали в закрытом повстанческом поселении без свободы передвижения и без понимания дальнейшей судьбы.
"Я провела много дней в закрытом повстанческом поселении, где были только местные жители и круглосуточная охрана. Мне нельзя было выходить, никакой ясной информации не было", — рассказала россиянка.
Она подчеркнула, что среди удерживаемых находились не только граждане России и стран СНГ, но и представители других государств, что, по ее словам, свидетельствует о масштабном международном характере подобных схем.
"В целом это огромный конвейер смерти", — заключила собеседница агентства.
Ранее посольство РФ в Мьянме сообщило, что 20 апреля гражданка России была освобождена из скам-центра. Операция по освобождению прошла успешно благодаря совместной работе сотрудников посольства России в Мьянме, представителя МВД России во Вьетнаме (с аккредитацией в Мьянме и Лаосе), а также мьянманских силовых структур.
