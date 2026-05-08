Краткий пересказ от РИА ИИ Россиянка, освобожденная из мошеннического центра в Мьянме, назвала подобные невольничьи объекты "конвейером смерти".

ДЖАКАРТА, 8 мая — РИА Новости. Россиянка, освобожденная из мошеннического центра в Мьянме, сообщила РИА Новости, что подобные невольничьи объекты представляют собой "конвейер смерти".

Камбодже и СМИ неоднократно сообщали о работе в Мьянме Лаосе мошенических центров, куда обманом заманивают в том числе граждан России . Жертв привлекают через соцсети и мессенджеры обещаниями высокооплачиваемой работы, а по прибытии у них отбирают паспорта и под угрозой насилия заставляют участвовать в международных схемах кибермошенничества.

По словам собеседницы агентства, после прибытия в мошеннический центр ее удерживали в закрытом повстанческом поселении без свободы передвижения и без понимания дальнейшей судьбы.

"Я провела много дней в закрытом повстанческом поселении, где были только местные жители и круглосуточная охрана. Мне нельзя было выходить, никакой ясной информации не было", — рассказала россиянка.

Она подчеркнула, что среди удерживаемых находились не только граждане России и стран СНГ , но и представители других государств, что, по ее словам, свидетельствует о масштабном международном характере подобных схем.

"В целом это огромный конвейер смерти", — заключила собеседница агентства.