Возобновление полетов в аэропортах юга России планируется после 15.00 мск

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Возобновление полетов в закрытых аэропортах юга России с учетом корректировок расписания планируется после 15.00 мск, сообщил Минтранс РФ.

"Минтранс совместно с Росавиацией продолжают координировать вопросы выполнения рейсов на юге страны. Возобновить полеты с учетом корректировок расписания планируется после 15:00 по мск", - говорится в сообщении

Кроме того, прорабатывается возможность использования автобусов для перевозки пассажиров между регионами юга России на фоне ситуации с южными аэропортами.

"АНО "Единая транспортная дирекция" Минтранса России прорабатывает вопрос привлечения автобусного транспорта для доставки пассажиров между регионами Юга, а также от основных железнодорожных вокзалов и других логистических центров до конечных точек назначения", - говорится в сообщении.