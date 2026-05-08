14:24 08.05.2026 (обновлено: 14:42 08.05.2026)
Возобновление полетов в аэропортах юга России планируется после 15.00 мск

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минтранс сообщил о планах возобновить полеты в закрытых аэропортах юга России.
  • Полеты планируется возобновить после 15:00 мск с учетом корректировок расписания.
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Возобновление полетов в закрытых аэропортах юга России с учетом корректировок расписания планируется после 15.00 мск, сообщил Минтранс РФ.
"Минтранс совместно с Росавиацией продолжают координировать вопросы выполнения рейсов на юге страны. Возобновить полеты с учетом корректировок расписания планируется после 15:00 по мск", - говорится в сообщении.
Кроме того, прорабатывается возможность использования автобусов для перевозки пассажиров между регионами юга России на фоне ситуации с южными аэропортами.
"АНО "Единая транспортная дирекция" Минтранса России прорабатывает вопрос привлечения автобусного транспорта для доставки пассажиров между регионами Юга, а также от основных железнодорожных вокзалов и других логистических центров до конечных точек назначения", - говорится в сообщении.
Работа 13 аэропортов юга России приостановлена из-за попадания украинских БПЛА в административное здание филиала "Аэронавигация Юга России" в Ростове-на-Дону, сообщил ранее в пятницу Минтранс. Так, не работают аэропорты Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Геленджика, Грозного, Краснодара, Махачкалы, Магаса, Минеральных Вод, Нальчика, Сочи, Ставрополя и Элисты.
