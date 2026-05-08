Нефтегазовые доходы бюджета в январе-апреле снизились на 38,3 процента

Краткий пересказ от РИА ИИ Нефтегазовые доходы российского бюджета в январе — апреле 2026 года снизились на 38,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ненефтегазовые доходы за тот же период выросли на 10,2%.

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Нефтегазовые доходы российского бюджета в январе-апреле 2026 года снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 38,3%, до 2,298 триллиона рублей, а ненефтегазовые выросли на 10,2%, до 9,423 триллиона рублей, сообщает Минфин РФ.

"Нефтегазовые доходы составили 2,298 триллиона рублей, что меньше показателей аналогичного периода предыдущего года (на 38,3% г/г), а также их базового размера в январе-апреле текущего года преимущественно вследствие снижения цен на нефть в предыдущие периоды", - говорится в материалах на сайте министерства.

Согласно представленной таблице, бюджет РФ в 2026 году в соответствии с утвержденным законом о бюджете на 2026-2028 годы должен получить 8,919 триллиона рублей нефтегазовых доходов и 31,365 триллиона рублей ненефтегазовых доходов.

Минфин с мая возобновляет операции по покупке и продаже иностранной валюты и золота на внутреннем валютном рынке в рамках бюджетного правила. Объем отложенных за март и апрель операций учтен при определении размера операций. Так, Минфин с 8 мая по 4 июня планирует купить валюту и золото на 110,3 миллиарда рублей, ежедневный объем покупки составит в эквиваленте 5,8 миллиарда рублей, ранее сообщило министерство.

Накопление дополнительных нефтегазовых доходов в периоды благоприятной ценовой конъюнктуры и использования средств ФНБ на покрытие недополученных нефтегазовых доходов в соответствии с параметрами "бюджетного правила" обеспечивает устойчивость бюджетной системы к колебаниям в поступлении нефтегазовых доходов, подчеркнули в министерстве.