Рейтинг@Mail.ru
Нефтегазовые доходы бюджета в январе-апреле снизились на 38,3 процента - РИА Новости, 08.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:50 08.05.2026
Нефтегазовые доходы бюджета в январе-апреле снизились на 38,3 процента

Минфин: нефтегазовые доходы бюджета РФ в январе-апреле снизились на 38,3%

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание Министерства финансов Российской Федерации на улице Ильинке в Москве.
Здание Министерства финансов Российской Федерации на улице Ильинке в Москве. - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Здание Министерства финансов Российской Федерации на улице Ильинке в Москве.. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Нефтегазовые доходы российского бюджета в январе — апреле 2026 года снизились на 38,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
  • Ненефтегазовые доходы за тот же период выросли на 10,2%.
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Нефтегазовые доходы российского бюджета в январе-апреле 2026 года снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 38,3%, до 2,298 триллиона рублей, а ненефтегазовые выросли на 10,2%, до 9,423 триллиона рублей, сообщает Минфин РФ.
"Нефтегазовые доходы составили 2,298 триллиона рублей, что меньше показателей аналогичного периода предыдущего года (на 38,3% г/г), а также их базового размера в январе-апреле текущего года преимущественно вследствие снижения цен на нефть в предыдущие периоды", - говорится в материалах на сайте министерства.
Табличка на здании Министерства финансов РФ - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
Дефицит бюджета России в январе-апреле составил 5,88 триллиона рублей
Вчера, 13:48
Согласно представленной таблице, бюджет РФ в 2026 году в соответствии с утвержденным законом о бюджете на 2026-2028 годы должен получить 8,919 триллиона рублей нефтегазовых доходов и 31,365 триллиона рублей ненефтегазовых доходов.
Минфин с мая возобновляет операции по покупке и продаже иностранной валюты и золота на внутреннем валютном рынке в рамках бюджетного правила. Объем отложенных за март и апрель операций учтен при определении размера операций. Так, Минфин с 8 мая по 4 июня планирует купить валюту и золото на 110,3 миллиарда рублей, ежедневный объем покупки составит в эквиваленте 5,8 миллиарда рублей, ранее сообщило министерство.
Накопление дополнительных нефтегазовых доходов в периоды благоприятной ценовой конъюнктуры и использования средств ФНБ на покрытие недополученных нефтегазовых доходов в соответствии с параметрами "бюджетного правила" обеспечивает устойчивость бюджетной системы к колебаниям в поступлении нефтегазовых доходов, подчеркнули в министерстве.
"Ненефтегазовые доходы федерального бюджета составили 9,423 триллиона рублей и увеличились на 10,2% г/г. При этом поступления оборотных налогов, включая НДС, в январе-апреле 2026 года выросли на 17,2% г/г", - говорится в материалах.
Министр финансов РФ Антон Силуанов выступает на федеральном просветительском марафоне Знание.Первые в Москве - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
Силуанов рассказал, как Минфин использует ИИ при подготовке бюджета
29 апреля, 11:09
 
ЭкономикаРоссияМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала