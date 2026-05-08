Миляев встретился с руководством федерации спортивного метания ножа
11:03 08.05.2026
Миляев встретился с руководством федерации спортивного метания ножа

© Фото : Пресс-служба правительства Тульской области Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев встретился с руководством федерации спортивного метания ножа
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев провел рабочую встречу с президентом общероссийской федерации спортивного метания ножа и Международной ассоциации спортивного метания ножа Андреем Троховым, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В мероприятии участвовал также заместитель председателя попечительского совета общероссийской федерации спортивного метания ножа, заместитель директора управления центра спортивной подготовки сборных команд России Евгений Першин.
"Спортивное метание ножа – сегодня набирает популярность и приобретает все большую социальную значимость. Эта дисциплина вызвала особый интерес среди участников "Кубка защитников Отечества" и "Кубка мужества", которые проходили в Тульской области. Для ветеранов специальной военной операции спортивное метание ножа — не просто соревнования, а эффективный инструмент реабилитации. Наша общая задача — наладить сотрудничество для дальнейшего развития этого вида спорта", — приводит пресс-служба слова Миляева.
На встрече обсудили вопросы синхронизации работы федерации с региональными программами, внедрения дисциплины "Спортивное метание ножа" в комплекс "Готов к труду и обороне", реализации площадок для спортивного метания ножа при проектировании новых объектов спорта, усиления кадрового потенциала тренеров, повышения статуса соревнований и другое. Выработанные предложения будут рассмотрены на заседании комиссии Госсовета по направлению "Физическая культура и спорт", которую возглавляет Миляев.
Губернатор предложил провести в Тульской области в 2026 году кубок по спортивному метанию ножа "Тула — щит и арсенал России", а на 2027 год запланировать "Кубок России".
Представители федерации спортивного метания ножа примут участие во Всероссийском съезде учителей физкультуры, который пройдет в Тульской области с 18 по 22 мая. На съезде обсудят возможность включения дисциплины "Спортивное метание ножа" в программу подготовки учащихся суворовского училища Тульской области.
По поручению глава региона на территории комплекса "Тулица" спортсменам предоставлена площадка для тренировок по спортивному метанию ножей. Здесь занимаются 16 участников СВО, в том числе участники и победители всероссийских соревнований. С этой просьбой в ходе личного приема в августе прошлого года к Миляеву обратился председатель правления региональной федерации спортивного метания ножа Сергей Давыдов.
 
