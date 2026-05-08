В МИД призвали стороны конфликта в Иране воздержаться от конфронтации

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Позиция Москвы по конфликту вокруг Ирана неизменна: Россия призывает вовлеченные стороны воздерживаться от конфронтационных инициатив, способных навредить выстраиванию диалога между США и ИРИ, сообщил в пятницу МИД Российской Федерации.