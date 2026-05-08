В МИД призвали стороны конфликта в Иране воздержаться от конфронтации

- МИД России призвал стороны конфликта в Иране воздержаться от конфронтационных инициатив.
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Позиция Москвы по конфликту вокруг Ирана неизменна: Россия призывает вовлеченные стороны воздерживаться от конфронтационных инициатив, способных навредить выстраиванию диалога между США и ИРИ, сообщил в пятницу МИД Российской Федерации.
В пятницу эту позицию на встрече с послами государств-членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива озвучил замглавы МИД РФ Александр Алимов.
"Алимов подтвердил неизменность российской позиции по конфликту вокруг Ирана. Москва призывает все вовлеченные в текущее противостояние в регионе стороны воздерживаться от односторонних шагов и конфронтационных инициатив, способных навредить усилиям, направленным на достижение взаимопониманий между Ираном и США", - говорится в заявлении на сайте министерства.