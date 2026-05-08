15:35 08.05.2026 (обновлено: 15:47 08.05.2026)
Закрытие участка синей ветки московского метро продлили до 11 мая

Вид из кабины машиниста метропоезда. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Участок Арбатско-Покровской линии московского метро от станции «Строгино» до станции «Пятницкое шоссе» закрыт в связи со строительством тоннеля Рублево-Архангельской линии.
  • Закрытие участка метро продлено до 11 мая включительно.
  • Пассажиры могут воспользоваться бесплатными автобусами и станциями Таганско-Краснопресненской линии.
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Закрытие участка метро Москвы от станции "Строгино" до станции "Пятницкое шоссе" продлено до 11 мая включительно в связи со строительными работами, сообщил столичный департамент транспорта.
Дептранс 17 апреля объявил, что участок между станциями "Строгино" и "Пятницкое шоссе" Арбатско-Покровской линии московского метрополитена будет закрыт с 30 апреля по 8 мая в связи с строительством тоннеля Рублево-Архангельской линии.
"На три дня продлеваем временное закрытие станций Арбатско-Покровской линии: участок от "Строгино" до "Пятницкого шоссе" откроют 12 мая. Это необходимо для строительства тоннеля Рублево-Архангельской линии", - говорится в сообщении в Telegram-канале департамента.
Ведомство уточнило, что пассажиры смогут воспользоваться бесплатными автобусами и станциями Таганско-Краснопресненской линии.
