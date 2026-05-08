Мерц поздравил немцев с днем освобождения от нацизма, не упомянув СССР

БЕРЛИН, 8 мая - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц поздравил граждан с днем освобождения от нацистского режима, не упомянув о решающей роли в этом Красной Армии, за что пользователи в сети его раскритиковали.
Многие пользователи в комментариях обратили внимание на формулировку Мерца, избегающую упоминание того, кто именно освободил Германию и Европу. Кроме того, некоторые пользователи высказали недовольство в связи с запретом советской символики на военных мемориалах в Берлине 8-9 мая, назвав это "трусостью".
Ранее посол России в Германии Сергей Нечаев указал на то, что в Германии предпринимаются попытки переосмыслить роль Советского Союза в Победе и значение советских памятников. Россия решительно протестует против этого, подчеркнул посол.