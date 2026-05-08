Мерц поздравил немцев с днем освобождения от нацизма, не упомянув СССР

13:23 08.05.2026 (обновлено: 13:31 08.05.2026)
Мерц поздравил немцев с днем освобождения от нацизма, не упомянув роль СССР

© AP Photo / Ebrahim Noroozi — Канцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Канцлер Германии Фридрих Мерц поздравил граждан с днем освобождения от нацистского режима, не упомянув о роли Красной Армии.
  • Пользователи в сети раскритиковали Мерца за отсутствие упоминания о тех, кто освободил Германию и Европу.
БЕРЛИН, 8 мая - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц поздравил граждан с днем освобождения от нацистского режима, не упомянув о решающей роли в этом Красной Армии, за что пользователи в сети его раскритиковали.
"8 мая 1945 года принесло освобождение для миллионов людей, для Германии, для Европы. Этот день призывает никогда не забывать, к чему может привести ненависть. Он обязывает нас выступать за свободную, демократическую и солидарную Германию в сильной Европе", - написал Мерц в соцсети X.
Многие пользователи в комментариях обратили внимание на формулировку Мерца, избегающую упоминание того, кто именно освободил Германию и Европу. Кроме того, некоторые пользователи высказали недовольство в связи с запретом советской символики на военных мемориалах в Берлине 8-9 мая, назвав это "трусостью".
Ранее посол России в Германии Сергей Нечаев указал на то, что в Германии предпринимаются попытки переосмыслить роль Советского Союза в Победе и значение советских памятников. Россия решительно протестует против этого, подчеркнул посол.
