Заявление Мерца перед 9 мая вызвало недоумение на Западе
12:00 08.05.2026
Заявление Мерца перед 9 мая вызвало недоумение на Западе

Профессор Диесен раскритиковал заявление Мерца перед 9 мая

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен раскритиковал заявление канцлера Германии Фридриха Мерца перед 9 мая.
  • Он обвинил Мерца в поддержке политики, которая ведет к обострению отношений с Россией и конфликтам, а также в ограничении свободы слова и демократии в Германии.
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен раскритиковал заявление канцлера Германии Фридриха Мерца перед 9 мая.

Глава ФРГ написал накануне, что 8 мая 1945 года принесло освобождение миллионам людей и добавил, что нельзя забыть, к чему может "привести ненависть в политике".
"Канцлер Мерц ведет Европу к большой войне с Россией, поддерживает геноцид в Газе и утверждает, что Израиль "выполняет за нас грязную работу" в Иране. Мерц также душит свободу слова и демократию в Германии, одновременно стремясь создать самую большую армию в Европе", — в ответ написал Диесен в соцсети X.

Ранее Мерц заявлял, что европейская дипломатия будет по-настоящему эффективной только в том случае, если будет подкреплена военными возможностями, включая европейское ядерное оружие.

В свою очередь, посол России в ФРГ Сергей Нечаев отметил, что новый конфликт между Москвой и Берлином был бы кошмаром.
