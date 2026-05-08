Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сестру мальчика, умершего от менингита в Приморье, выписали из больницы.
- Девочка планирует пройти курс вакцинации через несколько дней после выписки.
ВЛАДИВОСТОК, 8 мая – РИА Новости. Сестру мальчика, который, по предварительным данным, умер от менингита в поселке Ярославский в Приморье, выписали из больницы, сообщили РИА Новости в минздраве региона.
"Девочка выписана. Через несколько дней планирует пройти курс вакцинации", – сказал собеседник агентства.
Ранее в следственном управлении СК РФ по Приморскому краю сообщили, что 3 мая мальчик скончался в поселке городского типа Ярославский, по предварительным данным, от менингита. Проводится проверка.
