Мелони рассказала о встрече с Рубио

18:01 08.05.2026 (обновлено: 18:22 08.05.2026)
Мелони назвала встречу с Рубио откровенным диалогом между союзниками

© AP Photo / Stefano RellandiniГоссекретарь США Марко Рубио и премьер-министр Италии Джорджа Мелони во время встречи
  • Премьер-министр Италии Джорджа Мелони оценила встречу с госсекретарем США Марко Рубио как откровенный диалог между союзниками.
  • Стороны обсудили двусторонние отношения и вопросы международной повестки, включая кризис на Ближнем Востоке, свободу судоходства в Ормузском проливе, ситуацию в Ливии и мирный процесс в Ливане и на Украине.
РИМ, 8 мая - РИА Новости. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони оценила встречу с госсекретарем США Марко Рубио как откровенный диалог между союзниками, которые защищают свои интересы, но признают ценность западного единства.
Рубио 6-8 мая находился с визитом в Ватикане и Италии. В пятницу в правительственном дворце Киджи его приняла премьер Италии.
Мелони сообщила, что стороны обсудили двусторонние отношения и вопросы международной повестки, включая кризис на Ближнем Востоке, свободу судоходства в Ормузском проливе, ситуацию в Ливии и мирный процесс в Ливане и на Украине.
"У нас состоялась широкая и конструктивная дискуссия… Это был откровенный диалог между союзниками, защищающими свои национальные интересы, но признающими ценность западного единства", - написала итальянский премьер в Х.
