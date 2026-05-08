Мелони рассказала о встрече с Рубио

РИМ, 8 мая - РИА Новости. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони оценила встречу с госсекретарем США Марко Рубио как откровенный диалог между союзниками, которые защищают свои интересы, но признают ценность западного единства.
Мелони сообщила, что стороны обсудили двусторонние отношения и вопросы международной повестки, включая кризис на Ближнем Востоке, свободу судоходства в Ормузском проливе, ситуацию в Ливии и мирный процесс в Ливане и на Украине.
"У нас состоялась широкая и конструктивная дискуссия… Это был откровенный диалог между союзниками, защищающими свои национальные интересы, но признающими ценность западного единства", - написала итальянский премьер в Х.