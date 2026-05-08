Жителю Саратова дали четыре года за проезд на машине по братской могиле

САРАТОВ, 8 мая - РИА Новости. Суд в Саратовской области приговорил 20-летнего фигуранта к 4 годам лишения свободы за осквернение воинского захоронения, по которому он приехал на машине, сообщило региональное СУСК РФ.

В пресс-службе Калининского районного суда уточнили, что подсудимый вину полностью признал, раскаялся в содеянном, просил назначить наказание, не связанное с лишением свободы. Приговор пока не вступил в законную силу.