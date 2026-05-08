Рейтинг@Mail.ru
Жителю Саратова дали четыре года за проезд на машине по братской могиле - РИА Новости, 08.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:55 08.05.2026
Жителю Саратова дали четыре года за проезд на машине по братской могиле

Суд приговорил саратовца, проехавшего на машине по братской могиле, к 4 годам

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоток судьи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жителя Саратовской области осудили на четыре года за осквернение воинского захоронения.
  • 20-летний житель хутора Круглый проехал на автомобиле по мемориальному сооружению в городе Калининске.
САРАТОВ, 8 мая - РИА Новости. Суд в Саратовской области приговорил 20-летнего фигуранта к 4 годам лишения свободы за осквернение воинского захоронения, по которому он приехал на машине, сообщило региональное СУСК РФ.
Преступление было совершено 29 сентября 2025 года в городе Калининске Саратовской области. Ранее судимый 20-летний житель хутора Круглый проехал на автомобиле по мемориальному сооружению, увековечивающему память погибших при защите Отечества в периоды Гражданской войны 1917-1922 годов и Великой Отечественной войны. Мемориал представляет собой скульптурную композицию "Клятва" с Вечным огнем и братской могилой.
Дмитрий Исаев - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
Обвиняемый в убийстве спортсмена в Калуге сознался в преступлении
Вчера, 14:23
"Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом "б" части 2 статьи 243.4 УК РФ (осквернение воинских захоронений, а также мемориальных сооружений, посвященных лицам, защищавшим Отечество или его интересы)... Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении СУСК в канале на платформе "Макс".
В пресс-службе Калининского районного суда уточнили, что подсудимый вину полностью признал, раскаялся в содеянном, просил назначить наказание, не связанное с лишением свободы. Приговор пока не вступил в законную силу.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
Суд отменил решение о запрете сайта "ЯПлакалъ"
Вчера, 12:46
 
ПроисшествияСаратовская областьРоссияСаратов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала