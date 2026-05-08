Жителю Саратова дали четыре года за проезд на машине по братской могиле

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Жителя Саратовской области осудили на четыре года за осквернение воинского захоронения.
- 20-летний житель хутора Круглый проехал на автомобиле по мемориальному сооружению в городе Калининске.
САРАТОВ, 8 мая - РИА Новости. Суд в Саратовской области приговорил 20-летнего фигуранта к 4 годам лишения свободы за осквернение воинского захоронения, по которому он приехал на машине, сообщило региональное СУСК РФ.
Преступление было совершено 29 сентября 2025 года в городе Калининске Саратовской области. Ранее судимый 20-летний житель хутора Круглый проехал на автомобиле по мемориальному сооружению, увековечивающему память погибших при защите Отечества в периоды Гражданской войны 1917-1922 годов и Великой Отечественной войны. Мемориал представляет собой скульптурную композицию "Клятва" с Вечным огнем и братской могилой.
"Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом "б" части 2 статьи 243.4 УК РФ (осквернение воинских захоронений, а также мемориальных сооружений, посвященных лицам, защищавшим Отечество или его интересы)... Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении СУСК в канале на платформе "Макс".
В пресс-службе Калининского районного суда уточнили, что подсудимый вину полностью признал, раскаялся в содеянном, просил назначить наказание, не связанное с лишением свободы. Приговор пока не вступил в законную силу.
Суд отменил решение о запрете сайта "ЯПлакалъ"
Вчера, 12:46