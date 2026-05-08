С уральского маньяка, задушившего пять девушек, взыскивают 740 тысяч рублей

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. С Михаила Незнамова, осужденного за серию убийств девушек, принудительно взыскивают более 700 рублей долгов по кредитам, следует из материалов судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Так, с ноября 2024-го по май 2025 года на Незнамова завели четыре исполнительных производства почти на 740 тысяч рублей. Исполнительские сборы составляют 92 тысячи рублей. Кроме того, с ноября 2023-го Незнамов должен еще 5,2 тысячи по категории "иные взыскания".

При этом Незнамов избежал оплаты задолженности по кредитам и по ЖКХ на 95 тысяч, так как у него нет имущества, которое можно было бы взыскать.