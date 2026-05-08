С уральского маньяка, задушившего пять девушек, взыскивают 740 тысяч рублей

- С Михаила Незнамова, осужденного на 17 лет за убийства девушек в начале 2000-х годов, взыскивают почти 740 тысяч рублей долгов по кредитам.
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. С Михаила Незнамова, осужденного за серию убийств девушек, принудительно взыскивают более 700 рублей долгов по кредитам, следует из материалов судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Так, с ноября 2024-го по май 2025 года на Незнамова завели четыре исполнительных производства почти на 740 тысяч рублей. Исполнительские сборы составляют 92 тысячи рублей. Кроме того, с ноября 2023-го Незнамов должен еще 5,2 тысячи по категории "иные взыскания".
При этом Незнамов избежал оплаты задолженности по кредитам и по ЖКХ на 95 тысяч, так как у него нет имущества, которое можно было бы взыскать.
В начале 2000-х слесарь Незнамов убил в Каменске-Уральском пять девушек. Он душил их предметами одежды и собачьим поводком. Задержать преступника удалось только в начале 2023-го, когда стали доступны новые методы анализа ДНК. В октябре 2023-го суд приговорил Незнамова к 17 годам лишения свободы.
