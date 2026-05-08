В Московском зоопарке появились на свет мальки розового амфиприона.

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Мальки розового амфиприона появились на свет в Московском зоопарке, последнее пополнение у этого вида было почти 15 лет назад, сообщается в Telegram-канале зоосада.
"В Московском зоопарке на свет появились мальки розового амфиприона, одного из видов рыб-клоунов. Это чрезвычайно важное событие для зоопарка, которого с нетерпением ждали специалисты, так как последнее пополнение у этого вида было почти 15 лет назад", — говорится в сообщении.
Уточняется, что мальки являются вторым поколением розовых амфиприонов, появившихся на свет в стенах Московского зоопарка. Их родителям сейчас по 22 года, что является довольно почтенным возрастом для этих рыб. Пока мальки содержатся в лаборатории отдела "Аквариум", а взрослых представителей этого вида гости зоопарка могут посмотреть в павильоне "Экзотариум" на Новой территории.
"Появление на свет мальков розового амфиприона — это огромный труд и настоящая победа нашей команды ихтиологов. Процесс размножения морской рыбы в условиях неволи довольно сложен, а нам было важно не просто получить потомство, но и вырастить его здоровым. Мы рады, что взрослая пара в возрасте 22 лет подарила нам потомство. Теперь задача зоологов — обеспечить малькам все условия для полноценного роста, включая специальный живой корм, обогащенный полезными веществами", — подчеркнула генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.