СМИ: Франция через украинцев помогает мятежникам свергнуть власти Мали

ПАРИЖ, 8 мая - РИА Новости. Французские военные опосредованно через украинцев помогают мятежникам в Мали в попытке свергнуть власти и подавить российское влияние в регионе, сообщает радиостанция RTL со ссылкой на источник во французских силовых структурах.

"Несмотря на то что Франция вывела свои войска из Мали , она оказывает оперативную помощь украинским военным, находящимся на месте, которые прошли службу в Иностранном легионе и сотрудничают с туарегскими повстанцами", - передает радио со ссылкой на источник.

Отмечается, что Франция опирается на франкоговорящих украинских военных, прошедших через Иностранный легион (французское войсковое соединение, комплектуемое из иностранцев). Так, подразделения украинской разведки ГУР сотрудничают с туарегскими повстанцами, которые в рамках мятежа заключили союз с боевиками, аффилированными с " Аль-Каидой "*.

Согласно СМИ, ранее Париж не реагировал на предложенные Киевом планы по дестабилизации Сахеля с целью снижения российского влияния. Однако теперь Франция готова на "стратегическую игру", в рамках которой она благоприятствует джихадистам, чтобы свергнуть власти и "ослабить русских и их союзников в регионе".

Ограничивая свою помощью украинцам, которые помогают туарегам, находящимся в союзе с джихадистами, Париж как бы избегает прямого сотрудничества с боевиками, аффилированными с "Аль-Каидой"*, отмечается в материале радиостанции.

Минобороны РФ сообщало, что 25 апреля незаконные вооруженные формирования в Мали численностью порядка 12 тысяч человек предприняли попытку вооруженного переворота. Подготовка боевиков велась при участии украинских и европейских наемников-инструкторов. Подразделения "Африканского корпуса" не позволили совершить госпереворот и не допустили массовой гибели гражданских.

На протяжении последних лет Мали регулярно подвергается атакам боевиков коалиции "Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин" (JNIM*), аффилированной с "Аль-Каидой"*, и повстанцев-туарегов из "Фронта освобождения Азавада" (FLA).

В конце апреля боевики JNIM совместно с FLA совершили серию атак на военные и административные объекты. В ходе боев погиб министр обороны переходного правительства Мали Садио Камара, после чего полномочия главы оборонного ведомства временно перешли к президенту республики Ассими Гоите.