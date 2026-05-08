СМИ: Франция через украинцев помогает мятежникам свергнуть власти Мали
18:27 08.05.2026 (обновлено: 21:29 08.05.2026)
RTL: Франция через украинцев помогает мятежникам свергнуть власти Мали

Вид на столицу Мали город Бамако с высоты птичьего полета. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Французские военные опосредованно через украинцев помогают мятежникам в Мали в попытке свергнуть власти и подавить российское влияние в регионе.
  • Подразделения украинской разведки ГУР сотрудничают с туарегскими повстанцами, которые в рамках мятежа заключили союз с боевиками, аффилированными с "Аль-Каидой"*.
ПАРИЖ, 8 мая - РИА Новости. Французские военные опосредованно через украинцев помогают мятежникам в Мали в попытке свергнуть власти и подавить российское влияние в регионе, сообщает радиостанция RTL со ссылкой на источник во французских силовых структурах.
"Несмотря на то что Франция вывела свои войска из Мали, она оказывает оперативную помощь украинским военным, находящимся на месте, которые прошли службу в Иностранном легионе и сотрудничают с туарегскими повстанцами", - передает радио со ссылкой на источник.
Отмечается, что Франция опирается на франкоговорящих украинских военных, прошедших через Иностранный легион (французское войсковое соединение, комплектуемое из иностранцев). Так, подразделения украинской разведки ГУР сотрудничают с туарегскими повстанцами, которые в рамках мятежа заключили союз с боевиками, аффилированными с "Аль-Каидой"*.
Согласно СМИ, ранее Париж не реагировал на предложенные Киевом планы по дестабилизации Сахеля с целью снижения российского влияния. Однако теперь Франция готова на "стратегическую игру", в рамках которой она благоприятствует джихадистам, чтобы свергнуть власти и "ослабить русских и их союзников в регионе".
Ограничивая свою помощью украинцам, которые помогают туарегам, находящимся в союзе с джихадистами, Париж как бы избегает прямого сотрудничества с боевиками, аффилированными с "Аль-Каидой"*, отмечается в материале радиостанции.
Минобороны РФ сообщало, что 25 апреля незаконные вооруженные формирования в Мали численностью порядка 12 тысяч человек предприняли попытку вооруженного переворота. Подготовка боевиков велась при участии украинских и европейских наемников-инструкторов. Подразделения "Африканского корпуса" не позволили совершить госпереворот и не допустили массовой гибели гражданских.
На протяжении последних лет Мали регулярно подвергается атакам боевиков коалиции "Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин" (JNIM*), аффилированной с "Аль-Каидой"*, и повстанцев-туарегов из "Фронта освобождения Азавада" (FLA).
В конце апреля боевики JNIM совместно с FLA совершили серию атак на военные и административные объекты. В ходе боев погиб министр обороны переходного правительства Мали Садио Камара, после чего полномочия главы оборонного ведомства временно перешли к президенту республики Ассими Гоите.
*Организация, признанная террористической на территории РФ
