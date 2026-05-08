Лула да Силва сравнил свои отношения с Трампом с любовью с первого взгляда - РИА Новости, 08.05.2026
00:49 08.05.2026
Лула да Силва сравнил свои отношения с Трампом с любовью с первого взгляда

МЕХИКО, 8 мая - РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва после переговоров с лидером США Дональдом Трампом в Вашингтоне сравнил отношения между ними с любовью с первого взгляда.
"Наши отношения действительно очень хорошие. Я бы сказал, что это отношения, в возможность которых мало кто верил. Это как любовь с первого взгляда, химия. Именно это произошло. И я надеюсь, что так будет продолжаться - с любым президентом Бразилии и любым президентом США", - сказал Лула да Силва на пресс-конференции по итогам встречи.
По словам бразильского лидера, отношения между ним и Трампом заметно укрепились с момента их первой короткой встречи на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, а затем развивались в ходе телефонных контактов, встречи в Малайзии и нынешних переговоров в Вашингтоне.
Лула да Силва отметил, что уверен в уважении Трампа к Бразилии и заинтересованности Вашингтона в развитии двусторонних связей.
По его словам, в ходе переговоров стороны обсуждали торговлю, инвестиции, борьбу с организованной преступностью, сотрудничество в сфере критически важных минералов, а также доступ американских цифровых платформ на бразильский рынок при соблюдении национального законодательства.
