Лукашенко пошутил, что приехал бы в Россию, даже если бы Путин был не рад - РИА Новости, 08.05.2026
21:50 08.05.2026
Лукашенко пошутил, что приехал бы в Россию, даже если бы Путин был не рад

Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Лукашенко встретился с Владимиром Путиным в Кремле накануне Дня Победы.
  • Президент Белоруссии пошутил, что приехал бы в Москву, даже если бы Путин был не рад его видеть.
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с со своим российским коллегой Владимиром Путиным пошутил, что приехал бы в Москву, даже если бы Путин был не рад.
Переговоры президентов проходят в Кремле накануне Дня Победы. В начале встречи Путин сказал, что очень рад видеть президента Белоруссии.
"Даже если не рад был видеть, я бы все равно приехал. Праздник добрый, светлый", - пошутил Лукашенко.
БелоруссияРоссияМоскваВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоДень Победы — 2026
 
 
