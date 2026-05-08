Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко прибыл с визитом в Россию - РИА Новости, 08.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:52 08.05.2026 (обновлено: 11:58 08.05.2026)
Лукашенко прибыл с визитом в Россию

Белта: Лукашенко прибыл с визитом в Россию

© Фото : пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
© Фото : пресс-служба Президента Республики Беларусь
Президент Белоруссии Александр Лукашенко . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию.
  • Лукашенко вместе с другими высокими зарубежными гостями примет участие в торжествах в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади в Москве.
МИНСК, 8 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию, сообщило белорусское госагентство Белта.
"Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Российскую Федерацию. Самолет белорусского лидера совершил посадку в аэропорту "Внуково", - говорится в сообщении агентства.
По информации пресс-службы белорусского президента, в рамках визита по приглашению президента России Владимира Путина Лукашенко вместе с другими высокими зарубежными гостями примет участие в торжествах в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Центром праздничных мероприятий станет Красная площадь в Москве, где пройдет традиционный парад. Затем состоится церемония возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата.
По данным пресс-службы, планируется также встреча президентов Белоруссии и России. Они обсудят широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, международную повестку дня и обстановку в регионе.
По возвращении в Минск Лукашенко примет участие в торжественных мероприятиях по случаю 9 мая, которые пройдут в белорусской столице.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
Путин проведет встречу с Лукашенко в пятницу
Вчера, 15:31
 
РоссияБелоруссияМоскваАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинДень Победы — 2026
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала