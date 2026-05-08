Лукашенко прибыл с визитом в Россию

МИНСК, 8 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию, сообщило белорусское госагентство Белта.
"Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Российскую Федерацию. Самолет белорусского лидера совершил посадку в аэропорту "Внуково", - говорится в сообщении агентства.
По информации пресс-службы белорусского президента, в рамках визита по приглашению президента России Владимира Путина Лукашенко вместе с другими высокими зарубежными гостями примет участие в торжествах в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Центром праздничных мероприятий станет Красная площадь в Москве, где пройдет традиционный парад. Затем состоится церемония возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата.
По данным пресс-службы, планируется также встреча президентов Белоруссии и России. Они обсудят широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, международную повестку дня и обстановку в регионе.
По возвращении в Минск Лукашенко примет участие в торжественных мероприятиях по случаю 9 мая, которые пройдут в белорусской столице.
