Лукашенко отправился в Москву на празднование Дня Победы

МИНСК, 8 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию, где посетит торжественные мероприятия ко Дню Победы и встретится с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщило белорусское госагентство Белта.

По информации пресс-службы белорусского президента, в рамках визита в РФ по приглашению Путина Лукашенко вместе с другими высокими зарубежными гостями примет участие в торжествах в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Центром праздничных мероприятий станет Красная площадь в Москве, где пройдет традиционный парад Победы. Затем состоится церемония возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата.

По данным пресс-службы, планируется также встреча президентов Белоруссии и России. Они обсудят широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, международную повестку дня и обстановку в регионе.