10:39 08.05.2026
Лукашенко отправился в Москву на празднование Дня Победы

© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
  • Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправился с рабочим визитом в Россию.
  • В рамках визита Лукашенко примет участие в торжественных мероприятиях ко Дню Победы на Красной площади в Москве.
МИНСК, 8 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию, где посетит торжественные мероприятия ко Дню Победы и встретится с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщило белорусское госагентство Белта.
"Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию", - говорится в сообщении агентства, опубликованном в его Telegram-канале.
По информации пресс-службы белорусского президента, в рамках визита в РФ по приглашению Путина Лукашенко вместе с другими высокими зарубежными гостями примет участие в торжествах в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Центром праздничных мероприятий станет Красная площадь в Москве, где пройдет традиционный парад Победы. Затем состоится церемония возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата.
По данным пресс-службы, планируется также встреча президентов Белоруссии и России. Они обсудят широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, международную повестку дня и обстановку в регионе.
По возвращении в Минск Лукашенко примет участие в торжественных мероприятиях по случаю 9 мая, которые пройдут в белорусской столице.
