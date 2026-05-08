Лукашенко посетит парад в Москве и встретится с Путиным

МИНСК, 8 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко совершит рабочий визит в РФ, посетит праздничные мероприятия по случаю Дня Победы в Москве и, как ождается, встретится с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого".
"Александр Лукашенко совершит рабочий визит в Российскую Федерацию", - говорится в сообщении.
Отмечается, что "по приглашению президента России Владимира Путина глава белорусского государства вместе с другими высокими зарубежными гостями примет участие в торжествах в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне". "Центром праздничных мероприятий станет Красная площадь в Москве, где пройдет традиционный Парад Победы. Затем состоится церемония возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что "планируется также встреча президентов Беларуси и России".
"Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудят широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, международную повестку дня и обстановку в регионе", - говорится в сообщении.
Там также отмечается, что по возвращении в Минск Лукашенко примет участие в торжественных мероприятиях, которые пройдут в белорусской столице.