Лукашенко посетит парад в Москве и встретится с Путиным
08:35 08.05.2026 (обновлено: 08:57 08.05.2026)
Лукашенко посетит парад в Москве и встретится с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Лукашенко совершит рабочий визит в Россию.
  • Он примет участие в торжествах по случаю Дня Победы на Красной площади в Москве.
  • Планируется встреча президентов Беларуси и России.
МИНСК, 8 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко совершит рабочий визит в РФ, посетит праздничные мероприятия по случаю Дня Победы в Москве и, как ождается, встретится с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого".
"Александр Лукашенко совершит рабочий визит в Российскую Федерацию", - говорится в сообщении.
Отмечается, что "по приглашению президента России Владимира Путина глава белорусского государства вместе с другими высокими зарубежными гостями примет участие в торжествах в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне". "Центром праздничных мероприятий станет Красная площадь в Москве, где пройдет традиционный Парад Победы. Затем состоится церемония возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что "планируется также встреча президентов Беларуси и России".
"Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудят широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, международную повестку дня и обстановку в регионе", - говорится в сообщении.
Там также отмечается, что по возвращении в Минск Лукашенко примет участие в торжественных мероприятиях, которые пройдут в белорусской столице.
МоскваРоссияАлександр ЛукашенкоБелоруссияВладимир ПутинДень Победы — 2026
 
 
