16:50 08.05.2026
Лихачев рассказал о работниках, вернувшихся на стройку блоков АЭС "Бушер"

Лихачев: 2,2 тысячи работников уже вернулись на стройку блоков АЭС "Бушер"

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкПервый энергоблок атомной электростанции "Бушер" в Иране
Первый энергоблок атомной электростанции "Бушер" в Иране. Архивное фото
  • На площадку строительства новых энергоблоков АЭС «Бушер» в Иране вернулись около 2,2 тысячи местных сотрудников.
  • Основные работы на данный момент сконцентрированы на армировании и бетонировании строящегося энергоблока №2.
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Площадка строительства новых энергоблоков АЭС "Бушер" в Иране оживает, на нее вернулись около 2,2 тысячи местных сотрудников, сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
"Площадка сооружения постепенно оживает. Уже около 2,2 тысячи сотрудников иранских подрядных организаций вернулись на стройку. Основные работы сконцентрированы на армировании и бетонировании строящегося энергоблока №2. Численность иранского рабочего персонала продолжает расти", - сказал Лихачев, слова которого приводит пресс-служба "Росатома".
Атак в окрестностях АЭС "Бушер" не наблюдается, заявил Лихачев
Вчера, 16:48
 
ИранАлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Бушерская АЭС
 
 
