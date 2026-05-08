Лихачев рассказал о работниках, вернувшихся на стройку блоков АЭС "Бушер"

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Площадка строительства новых энергоблоков АЭС "Бушер" в Иране оживает, на нее вернулись около 2,2 тысячи местных сотрудников, сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
"Площадка сооружения постепенно оживает. Уже около 2,2 тысячи сотрудников иранских подрядных организаций вернулись на стройку. Основные работы сконцентрированы на армировании и бетонировании строящегося энергоблока №2. Численность иранского рабочего персонала продолжает расти", - сказал Лихачев, слова которого приводит пресс-служба "Росатома".