Атак в окрестностях АЭС "Бушер" не наблюдается, заявил Лихачев

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россия не наблюдает атак в окрестностях АЭС "Бушер" в Иране, заявил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев на фоне сообщений СМИ про обмен ударами между США и Ираном.
"В СМИ 8 мая появились сообщения о том, что вооруженные силы США и Ирана обменялись ударами. В то же время атак объектов в окрестности АЭС "Бушер" мы не наблюдаем", - приводит слова Лихачева пресс-служба госкорпорации.