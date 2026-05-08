В Госдуме рассказали о льготах на оплату взносов на капремонт

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Компенсация расходов на оплату взносов на капитальный ремонт предоставляется в размере 50% для граждан, достигших возраста 70 лет, и в размере 100% -для одиноких граждан старше 80 лет, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Свищев (ЛДПР).

"Компенсация расходов на оплату взносов на капремонт предоставляется в размере 50% для граждан, достигших возраста 70 лет, и в размере 100% - для одиноких граждан старше 80 лет", - сказал Свищев

Кроме того, по его словам, инвалиды первой и второй групп, а также семьи, воспитывающие детей-инвалидов, имеют право на 50% компенсацию взносов, так же как и ветераны боевых действий.