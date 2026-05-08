В Госдуме рассказали о льготах на оплату взносов на капремонт
08.05.2026
В Госдуме рассказали о льготах на оплату взносов на капремонт

РИА Новости: людям старше 70 лет положены льготы на оплату взносов на капремонт

Банкомат Сбербанка. Архивное фото
  • Компенсация расходов на оплату взносов на капитальный ремонт предоставляется в размере 50% для граждан, достигших возраста 70 лет.
  • Одинокие граждане старше 80 лет имеют право на 100% компенсацию расходов на оплату взносов на капитальный ремонт.
  • Инвалиды первой и второй групп, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, и ветераны боевых действий имеют право на 50% компенсацию взносов на капремонт.
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Компенсация расходов на оплату взносов на капитальный ремонт предоставляется в размере 50% для граждан, достигших возраста 70 лет, и в размере 100% -для одиноких граждан старше 80 лет, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Свищев (ЛДПР).
Кроме того, по его словам, инвалиды первой и второй групп, а также семьи, воспитывающие детей-инвалидов, имеют право на 50% компенсацию взносов, так же как и ветераны боевых действий.
Парламентарий напомнил, что необходимо прийти в МФЦ и написать заявление, чтобы подтвердить право на получение льготы.
