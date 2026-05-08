Метеорологическое лето может прийти в Москву раньше на три недели
17:57 08.05.2026
Метеорологическое лето может прийти в Москву раньше на три недели

Лето в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Метеорологическое лето в столице может стартовать раньше климатических сроков более, чем на три недели, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Тем не менее, такая вероятность есть, и метеорологическое лето в столице может стартовать более, чем на три недели ранее средних многолетних сроков", - написал Леус в своем Telegram-канале.
Он отметил, что аномально раннее начало метеорологической весны в нынешнем году, стартовавшей в столице в последний день календарной зимы, "аукнулось" рекордно теплым мартом и последовавшим затем холодным апрелем.
"Если проводить аналогии: раннее начало метеорологического лета может принести теплый май и холодный июнь, чего очень бы не хотелось", - подчеркнул синоптик.
Леус напомнил, что начало лета в понятии метеоролога - это устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через отметку в плюс 15 градусов в сторону более высоких температур - в Москве по климату приходится на 26 мая.
"В нынешнем году первым днем с такой температурой стало 3 мая, и вот уже пять дней показания термометров оставались в летних границах, при этом была накоплена значительная положительная аномалия почти в 18 градусов", - уточнил он.
Синоптик добавил, что в пятницу в столице похолодало, и теперь, чтобы начавшийся "метеолетний" период не прервался, за четыре холодных дня, а именно столько продлятся "черемуховые" холода, первый из которых уже начался, эта положительная аномалия не должна уйти в "минус".
"Среднесуточная температура дня сегодняшнего ожидается в пределах плюс 13 - плюс 14 градусов. В субботу похолодание продолжится, ночью температура опустился до плюс 6 - плюс 8 градусов, днем будет не выше плюс 13 - плюс 15 градусов, что даст среднесуточную в плюс 10 - плюс 11 градусов", - отметил Леус.
Он уточнил, что примерно такой же температурный фон ожидается и в воскресенье. В понедельник станет больше дождей и температура еще немного понизится, ночью ожидается плюс 6 - плюс 8 градусов, а днем плюс 12 - плюс 14 градусов, это опустит среднесуточную температура примерно до плюс 10 градусов.
"Ну а в первый рабочий день короткой недели температура начнет расти и даже немного превысит климатическую норму – ночью ожидается плюс 7 - плюс 9 градусов, днем – плюс 18 - плюс 20 градусов, в такой ситуации среднесуточная температура составит плюс 13 - плюс 14 градусов. И только в среду среднесуточная температура вновь вернется в зону летних отметок", - подчеркнул Леус.
Синоптик добавил, что, таким образом, за эти дни от положительной аномалии останется меньше градуса – слишком небольшая величина, чтобы уверенно говорить о продолжении "метеолетнего" периода.
ОбществоМоскваМихаил ЛеусПогода
 
 
