Нацизм поднимает голову в попытках переписать историю, заявил Лавров

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сергей Лавров заявил о том, что нацизм поднимает голову.
- По словам Лаврова, нацизм проявляется не только в идеологическом плане, но и в попытках переписать историю и итоги Второй мировой войны.
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Нацизм поднимает голову не только в идеологическом плане, но и в попытках переписать историю, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Нацизм поднимает голову. И не только в идеологическом плане - в попытках, которые множатся, переписать историю и итоги Второй мировой войны", - сказал Лавров в ходе торжественной церемонии возложения венков в здании МИД России.