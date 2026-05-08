22:03 08.05.2026
Полиция Латвии запретила депутату восстанавливать памятник советским воинам

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Полиция Латвии запретила депутату восстанавливать памятник советским воинам и потребовала написать объяснительную.
  • Активисты сообщили, что в странах Балтии полицейские запрещают гражданам посещать советские памятники в День Победы и штрафуют за демонстрацию Георгиевской ленточки.
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Латвийские полицейские запретили ремонтировать памятник советским солдатам и потребовали написать объяснительную, сообщил депутат городской думы Елгавы Андрей Пагор.
В своем видеообращении мужчина рассказал, что хотел восстановить надпись, покрасить памятник и отремонтировать ступени, но работы пришлось остановить.
"Приехала полиция, сказала прекратить все работы", - написал Пагор в своем Telegram-канале.
Депутат также рассказал, что полицейские потребовали написать объяснительную. Продолжить восстановительные работы политик планирует после 9 мая.
Ранее активисты рассказали РИА Новости, как на территории трех республик стран Балтии полицейские запрещают гражданам посещать советские памятники в День Победы, фиксируют на видео возложение цветов на братских захоронениях, проверяют публикации в соцсетях на предмет поздравлений и штрафуют за демонстрацию Георгиевской ленточки.
Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что идеология и практика нацизма возрождаются в Германии и в странах, некогда присоединившихся к нацистам в войне против СССР. Он добавил, что такой курс наблюдается в Финляндии, а также в Эстонии, Латвии, Литве. В декабре 2023 года президент РФ Владимир Путин отметил, что в Прибалтике русофобия была распространена задолго до начала специальной военной операции.
