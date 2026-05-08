Краткий пересказ от РИА ИИ Полиция Латвии запретила депутату восстанавливать памятник советским воинам и потребовала написать объяснительную.

Активисты сообщили, что в странах Балтии полицейские запрещают гражданам посещать советские памятники в День Победы и штрафуют за демонстрацию Георгиевской ленточки.

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Латвийские полицейские запретили ремонтировать памятник советским солдатам и потребовали написать объяснительную, сообщил депутат городской думы Елгавы Андрей Пагор.

В своем видеообращении мужчина рассказал, что хотел восстановить надпись, покрасить памятник и отремонтировать ступени, но работы пришлось остановить.

"Приехала полиция, сказала прекратить все работы", - написал Пагор в своем Telegram-канале.

Депутат также рассказал, что полицейские потребовали написать объяснительную. Продолжить восстановительные работы политик планирует после 9 мая.