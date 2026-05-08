12:58 08.05.2026 (обновлено: 13:19 08.05.2026)
Песков назвал удары ВСУ по домам проявлением террористической натуры Киева

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Удары ВСУ по мирной инфраструктуре, домам и отдельным гражданам - проявление террористической натуры киевского режима, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Киевский режим продолжает удары по мирной инфраструктуре, по гражданской инфраструктуре, по мирным домам, просто по отдельным гражданам. Это проявление террористической натуры киевского режима", - сказал Песков журналистам.
Ранее в пятницу губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что ночью регион подвергся воздушной атаке БПЛА и ракеты. В селе Чалтырь повреждения получили 50 частных домов и три автомобиля. В Мясниковском районе в Юго-Восточной промзоне в результате падения ракеты произошло возгорание складских помещений, обрушение здания склада, пожар локализован. В Ростове-на-Дону также повреждены жилые дома и административное здание.
