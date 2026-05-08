"Зеленский на коленях". Происходящее на Украине вызвало гнев в Киеве

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Украина столкнулась с тяжелейшим финансовым положением, заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.
"Страна — банкрот, в руинах, полностью развалена, денег нет. Зеленский ходит с протянутой рукой, на коленях у всех деньги просит", — обрушился с критикой он.
Политик отметил, что присутствуют серьезные проблемы с выплатой зарплат и пенсий, а также наблюдается острый демографический кризис. По его мнению, в стране "идет вымирание, скоро уже все вымрут".
Украинский парламент 3 декабря прошлого года принял бюджет страны на 2026 год с дефицитом 1,9 триллиона гривен (45 миллиардов долларов).
Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. В 2024 году дефицит составил 43,9 миллиарда долларов. Бюджет на 2025 год был утвержден с дефицитом 37,3 миллиарда долларов, в него уже дважды вносились изменения, касающиеся увеличения военных расходов.
Киев пытается закрывать "дыры" в бюджете за счет внешнего финансирования. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а партнеры всё чаще предупреждают, что Киеву необходимо активизировать поиск источников самофинансирования.