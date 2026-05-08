Украина усилила атаки на российские территории, заявил Мирошник - РИА Новости, 08.05.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
13:57 08.05.2026
Украина усилила атаки на российские территории, заявил Мирошник

Мирошник: Украина усилила атаки на российские территории вдоль ЛБС

Родион Мирошник. Архивное фото
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Признаков соблюдения режима тишины со стороны Украины не наблюдается, Киев усилил атаки российских территорий на линии боевого соприкосновения (ЛБС), заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
Перемирие, объявленное президентом РФ Владимиром Путиным в дни празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, началось в 00.00 мск 8 мая и продлится до 10 мая.
"Киев усилил свои атаки российских территорий вдоль ЛБС. Даже признаков следования режиму тишины с украинской стороны не наблюдается", - написал Мирошник в своем Telegram-канале.
Минобороны РФ ранее в пятницу заявило, что всего с момента объявления перемирия зафиксировано 1630 нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ.
