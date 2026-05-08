Роспотребнадзор рассказал о варианте хантавируса, выявленном в России

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Вариант хантавируса, выявленный в России, не передается между людьми, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

"На территории Российской Федерации и сопредельных государств также есть природные очаги этой инфекции, а циркулирующие в них серотипы вызывают инфекцию у человека при контакте с грызунами исключительно в виде ГЛПС , которая от человека к человеку не передается", — заявили в ведомстве.

Роспотребнадзоре уточнили, эта вариация заболевания вряд ли начнет мутировать и распространяться среди людей.

При этом регулятор подчеркнул, что готов к сценарию с завозом в Россию хантавирусов, похожих на Андес . В стране достаточно отечественных тест-систем для диагностики таких типов инфекции.

MV Hondius в Вспышка хантавируса произошла в начале мая на круизном лайнере Атлантическом океане . На его борту находятся 149 человек, среди них есть россиянин. По последним данным, болезнь диагностировали у семерых туристов, трое из них погибли. Прорабатываются варианты по их возвращению домой с соблюдением мер защиты.

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус отмечал, что ситуация пока не похожа на начало пандемии COVID-19.