Роспотребнадзор рассказал о варианте хантавируса, выявленном в России

Роспотребнадзор рассказал о варианте хантавируса, выявленного в России
16:05 08.05.2026 (обновлено: 17:01 08.05.2026)
Роспотребнадзор рассказал о варианте хантавируса, выявленного в России

Роспотребнадзор: хантавирус в России не передается от человека к человеку

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вариант хантавируса, выявленный в России, не передается между людьми.
  • Роспотребнадзор готов к сценарию с завозом в страну типов инфекции, похожих на Андес.
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Вариант хантавируса, выявленный в России, не передается между людьми, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
"На территории Российской Федерации и сопредельных государств также есть природные очаги этой инфекции, а циркулирующие в них серотипы вызывают инфекцию у человека при контакте с грызунами исключительно в виде ГЛПС, которая от человека к человеку не передается", — заявили в ведомстве.
В Роспотребнадзоре уточнили, эта вариация заболевания вряд ли начнет мутировать и распространяться среди людей.
При этом регулятор подчеркнул, что готов к сценарию с завозом в Россию хантавирусов, похожих на Андес. В стране достаточно отечественных тест-систем для диагностики таких типов инфекции.
Вспышка хантавируса произошла в начале мая на круизном лайнере MV Hondius в Атлантическом океане. На его борту находятся 149 человек, среди них есть россиянин. По последним данным, болезнь диагностировали у семерых туристов, трое из них погибли. Прорабатываются варианты по их возвращению домой с соблюдением мер защиты.
Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус отмечал, что ситуация пока не похожа на начало пандемии COVID-19.
Хантавирус — это группа патогенов, которые могут вызывать у человека поражение легких или почек. Заразиться большинством его разновидностей можно лишь при контакте с грызунами или их испражнениями.
РоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ОбществоЗдоровье - ОбществоАтлантический океанВОЗХантавирусТедрос Адханом Гебрейесус
 
 
