Карлсон высмеял Мерца за его позицию по иранскому ядерному оружию

БЕРЛИН, 8 мая - РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон высмеял канцлера Германии Фридриха Мерца за его позицию по вопросу обладания Ираном ядерным оружием.
Мерц ранее неоднократно призывал Иран отказаться от военной ядерной программы. При этом посол Ирана в России Казем Джалали отмечал в интервью РИА Новости, что Исламская Республика, основываясь на своей доктрине безопасности и фетве духовного лидера, неоднократно заявляла об отсутствии у нее стремления к обладанию ядерным оружием, а иранская ядерная программа носит мирный характер.
"Он (Мерц - ред.) сказал, что согласен с (президентом США Дональдом - ред.) Трампом в том, что Иран не должен обладать ядерным оружием. Правда, господин Мерц? Ваша страна находится на грани экономического коллапса, цены на энергоносители в два раза выше, чем в США. И вы беспокоитесь о ядерном оружии в Иране?" - заявил Карлсон в интервью немецкой газете Zeit.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществлял ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и СПГ. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира.
