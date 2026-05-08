Рейтинг@Mail.ru
Карлсон высмеял Мерца за его позицию по иранскому ядерному оружию - РИА Новости, 08.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:39 08.05.2026
Карлсон высмеял Мерца за его позицию по иранскому ядерному оружию

Карлсон высмеял Мерца за его позицию по вопросу обладания Ираном ядерным оружием

© AP Photo / Richard DrewТакер Карлсон
Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
© AP Photo / Richard Drew
Такер Карлсон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американский журналист Такер Карлсон высмеял канцлера Германии Фридриха Мерца за его позицию по вопросу обладания Ираном ядерным оружием.
  • Он отметил, что Германия находится на грани экономического коллапса и имеет высокие цены на энергоносители, поэтому, по его мнению, беспокойство канцлера о ядерном оружии в Иране неуместно.
БЕРЛИН, 8 мая - РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон высмеял канцлера Германии Фридриха Мерца за его позицию по вопросу обладания Ираном ядерным оружием.
Мерц ранее неоднократно призывал Иран отказаться от военной ядерной программы. При этом посол Ирана в России Казем Джалали отмечал в интервью РИА Новости, что Исламская Республика, основываясь на своей доктрине безопасности и фетве духовного лидера, неоднократно заявляла об отсутствии у нее стремления к обладанию ядерным оружием, а иранская ядерная программа носит мирный характер.
Баннеры в честь переговоров США и Ирана в Исламабаде - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
WSJ: переговоры США и Ирана могут возобновиться на следующей неделе
Вчера, 23:38
"Он (Мерц - ред.) сказал, что согласен с (президентом США Дональдом - ред.) Трампом в том, что Иран не должен обладать ядерным оружием. Правда, господин Мерц? Ваша страна находится на грани экономического коллапса, цены на энергоносители в два раза выше, чем в США. И вы беспокоитесь о ядерном оружии в Иране?" - заявил Карлсон в интервью немецкой газете Zeit.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществлял ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и СПГ. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
Трампу надоел конфликт с Ираном, пишут СМИ
Вчера, 20:46
 
В миреИранСШАГерманияТакер КарлсонФридрих МерцКазем ДжалалиВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала