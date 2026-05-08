Обвиняемый в убийстве спортсмена в Калуге был ранее судим

ЯРОСЛАВЛЬ, 8 мая – РИА Новости. Обвиняемый в убийстве в Калуге чемпиона России по функциональному многоборью Дмитрия Исаева был ранее судим, но судимость погашена, сообщили РИА Новости в силовых структурах региона.

"Ранее привлекался к уголовной ответственности, в настоящее время судимость погашена", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что преступлений было несколько, они не относились к категории особо тяжких.

Об убийстве чемпиона России по функциональному многоборью Исаева стало известно накануне. По данным СУСК и прокуратуры, убийство произошло в ночь на четверг, в ходе конфликта в 35-летнего Исаева стрелял 41-летний местный житель из огнестрельного оружия, спортсмен с ранением был доставлен в больницу, где скончался. Возбуждено дело об убийстве. Подозреваемый пытался сбежать, но был задержан в Брянской области