14:38 08.05.2026
Обвиняемый в убийстве спортсмена в Калуге был ранее судим

Дмитрий Исаев. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Обвиняемый в убийстве чемпиона России по функциональному многоборью Дмитрия Исаева был ранее судим, но судимость погашена.
  • Преступления, за которые привлекался обвиняемый, не относились к категории особо тяжких.
ЯРОСЛАВЛЬ, 8 мая – РИА Новости. Обвиняемый в убийстве в Калуге чемпиона России по функциональному многоборью Дмитрия Исаева был ранее судим, но судимость погашена, сообщили РИА Новости в силовых структурах региона.
"Ранее привлекался к уголовной ответственности, в настоящее время судимость погашена", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что преступлений было несколько, они не относились к категории особо тяжких.
Об убийстве чемпиона России по функциональному многоборью Исаева стало известно накануне. По данным СУСК и прокуратуры, убийство произошло в ночь на четверг, в ходе конфликта в 35-летнего Исаева стрелял 41-летний местный житель из огнестрельного оружия, спортсмен с ранением был доставлен в больницу, где скончался. Возбуждено дело об убийстве. Подозреваемый пытался сбежать, но был задержан в Брянской области.
В пятницу СУСК РФ по Калужской области сообщило, что подозреваемому предъявлено обвинение в убийстве, он заключен под стражу.
