В Калининграде изготовили янтарный макет штурма Кенигсберга в 1945 году

КАЛИНИНГРАД, 8 мая – РИА Новости. Макет штурма Кенигсберга в 1945 году изготовили из янтаря на Калининградском янтарном комбинате "с", на это потребовалось 24 килограмма камня, сообщает пресс-служба предприятия.

Схема штурма войсками Красной армии ключевого укрепленного района Восточной Пруссии выполнена из янтаря в технике мозаики, уточнили в пресс-службе. Размер макета составляет 130 на 83 сантиметра. В единую композицию собраны более пятисот отдельных фрагментов самоцвета. Каждый из них художники обработали вручную. Граница города и линия фронта выполнены из балтийского янтаря разных оттенков. Водные преграды - из тонированного в голубой цвет самоцвета.

"На поверхности янтарной карты размещены фортификационные сооружения, танки, самолеты и корабли обеих армий – всего более ста деталей. Они изготовлены литейщиками комбината из латуни. События весны 1945 года коллектив предприятия кропотливо воссоздавал в течение трех месяцев", - добавили в пресс-службе.

Впервые макет будет показан в День Победы на смотровой площадке Приморского карьера предприятия.