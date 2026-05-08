В Калининграде изготовили янтарный макет штурма Кенигсберга в 1945 года - РИА Новости, 08.05.2026
10:55 08.05.2026
В Калининграде изготовили янтарный макет штурма Кенигсберга в 1945 году

© Фото : АО "Калининградский янтарный комбинат"Макет штурма Кенигсберга из янтаря
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Янтарный макет штурма Кенигсберга в 1945 году изготовили на Калининградском янтарном комбинате «Ростеха».
  • На создание макета ушло 24 килограмма янтаря, размер композиции — 130 на 83 сантиметра.
  • Макет будет впервые показан в День Победы на смотровой площадке Приморского карьера предприятия.
КАЛИНИНГРАД, 8 мая – РИА Новости. Макет штурма Кенигсберга в 1945 году изготовили из янтаря на Калининградском янтарном комбинате "с", на это потребовалось 24 килограмма камня, сообщает пресс-служба предприятия.
"Калининградский янтарный комбинат (входит в холдинг "РТ-Финанс" госкорпорации "Ростех") изготовил из балтийского самоцвета макет штурма Кенигсберга советскими войсками в 1945 году. На воссоздание схемы одной из самых значимых операций Великой Отечественной войны ушло 24 килограмма янтаря", - говорится в сообщении.
Схема штурма войсками Красной армии ключевого укрепленного района Восточной Пруссии выполнена из янтаря в технике мозаики, уточнили в пресс-службе. Размер макета составляет 130 на 83 сантиметра. В единую композицию собраны более пятисот отдельных фрагментов самоцвета. Каждый из них художники обработали вручную. Граница города и линия фронта выполнены из балтийского янтаря разных оттенков. Водные преграды - из тонированного в голубой цвет самоцвета.
"На поверхности янтарной карты размещены фортификационные сооружения, танки, самолеты и корабли обеих армий – всего более ста деталей. Они изготовлены литейщиками комбината из латуни. События весны 1945 года коллектив предприятия кропотливо воссоздавал в течение трех месяцев", - добавили в пресс-службе.
Впервые макет будет показан в День Победы на смотровой площадке Приморского карьера предприятия.
АО "Калининградский янтарный комбинат " – единственное в мире предприятие, где ведется промышленная добыча янтаря-сырца и изготовление из него ювелирной и сувенирной продукции. Разрабатывается Приморское месторождение в Калининградской области, на территории которой сосредоточено около 90% мировых запасов янтаря. В 2013 году согласно указу президента РФ Владимира Путина комбинат был передан под управление государственной корпорации "Ростех".
КенигсбергКалининградКалининградская областьВладимир ПутинКалининградский янтарный комбинатРостех
 
 
