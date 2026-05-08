Израильская авиация атаковала 28 ливанских поселений, сообщил источник

Также, по данным источника, 20 населенных пунктов подверглись ударам израильской артиллерии. А в пограничных городах Бинт-Джбейль и Хиям израильские военные путем минирования взорвали несколько жилых домов.

Согласно отчету министерства здравоохранения республики, в результате израильских атак в четверг погибли 12 человек, а всего количество жертв от израильских ударов со 2 марта возросло до 2 727, ранения получили 8 438 граждан.