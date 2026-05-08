Рейтинг@Mail.ru
Израильская авиация атаковала 28 ливанских поселений, сообщил источник - РИА Новости, 08.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:32 08.05.2026 (обновлено: 10:45 08.05.2026)
Израильская авиация атаковала 28 ливанских поселений, сообщил источник

Израиль атаковал 28 населенных пунктов на юге Ливана

© REUTERS / StringerПожарные тушат пожар, возникший в результате израильских ударов на юге Ливана
Пожарные тушат пожар, возникший в результате израильских ударов на юге Ливана - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
© REUTERS / Stringer
Пожарные тушат пожар, возникший в результате израильских ударов на юге Ливана
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Израильская авиация атаковала 28 населенных пунктов на юге Ливана.
  • 20 населенных пунктов подверглись ударам израильской артиллерии, а в пограничных городах Бинт-Джбейль и Хиям израильские военные взорвали несколько жилых домов путем минирования.
  • В результате израильских атак в четверг погибли 12 человек, а общее количество жертв от израильских ударов со 2 марта возросло до 2 727, ранения получили 8 438 граждан.
БЕЙРУТ, 8 мая - РИА Новости. Израильская боевая авиация в четверг атаковала 28 населенных пунктов на юге Ливана, сообщил РИА Новости ливанский военно-полевой источник.
"В четверг вражеской авиацией были атакованы 28 поселений на юге Ливана, в том числе несколько раз в течение дня подвергся массированным ударам город Набатия", - рассказал собеседник агентства.
Бойцы Хезболлы - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
"Хезболла" уничтожила позицию системы ПВО "Железный купол" у границы Ливана
Вчера, 21:04
Также, по данным источника, 20 населенных пунктов подверглись ударам израильской артиллерии. А в пограничных городах Бинт-Джбейль и Хиям израильские военные путем минирования взорвали несколько жилых домов.
Согласно отчету министерства здравоохранения республики, в результате израильских атак в четверг погибли 12 человек, а всего количество жертв от израильских ударов со 2 марта возросло до 2 727, ранения получили 8 438 граждан.
Израильские солдаты едут на БТР возле границы с Ливаном - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
Израиль атаковал три поселения на юге Ливана, пишут СМИ
4 мая, 10:52
 
В миреЛиванВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала