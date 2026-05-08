WSJ: переговоры США и Ирана могут возобновиться на следующей неделе

ВАШИНГТОН, 8 мая – РИА Новости. Переговоры США и Ирана по мирному урегулированию могут возобновиться в Исламабаде уже на следующей неделе на фоне затянувшейся паузы в дипломатическом процессе, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.
"США и Иран работают с посредниками над составлением одностраничного меморандума о взаимопонимании из 14 пунктов, который определит параметры переговоров по прекращению войны сроком на один месяц... Переговоры могут возобновиться в Исламабаде уже на следующей неделе", — пишет издание.
При этом, по данным газеты, камнем преткновения остаются претензии Ирана на постоянную роль в контроле над Ормузским проливом. Кроме того, дискуссии о масштабах снятия санкций все еще продолжаются и могут сорвать переговорный процесс.
Ранее президент США Дональд Трамп заявлял о существенном прогрессе в ядерной сделке с Тегераном, а госсекретарь Марко Рубио объявил о завершении американской операции "Эпическая ярость". Одновременно с этим Вашингтон приостановил миссию "Проект Свобода" по сопровождению судов в Ормузском проливе, чтобы оценить шансы на окончательное подписание соглашения с Ираном.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.