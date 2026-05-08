Рейтинг@Mail.ru
WSJ: переговоры США и Ирана могут возобновиться на следующей неделе - РИА Новости, 08.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:38 08.05.2026
WSJ: переговоры США и Ирана могут возобновиться на следующей неделе

WSJ: переговоры США и Ирана могут возобновиться на следующей неделе в Пакистане

© AP Photo / Jacquelyn MartinБаннеры в честь переговоров США и Ирана в Исламабаде
Баннеры в честь переговоров США и Ирана в Исламабаде - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Баннеры в честь переговоров США и Ирана в Исламабаде. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Переговоры США и Ирана по мирному урегулированию могут возобновиться в Исламабаде на следующей неделе.
  • США и Иран работают над составлением меморандума о взаимопонимании из 14 пунктов, который определит параметры переговоров по прекращению войны сроком на один месяц.
  • Претензии Ирана на постоянную роль в контроле над Ормузским проливом и дискуссии о масштабах снятия санкций могут сорвать переговорный процесс.
ВАШИНГТОН, 8 мая – РИА Новости. Переговоры США и Ирана по мирному урегулированию могут возобновиться в Исламабаде уже на следующей неделе на фоне затянувшейся паузы в дипломатическом процессе, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.
"США и Иран работают с посредниками над составлением одностраничного меморандума о взаимопонимании из 14 пунктов, который определит параметры переговоров по прекращению войны сроком на один месяц... Переговоры могут возобновиться в Исламабаде уже на следующей неделе", — пишет издание.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
Глава МИД Ирана прокомментировал новые боестолкновения с США
Вчера, 14:08
При этом, по данным газеты, камнем преткновения остаются претензии Ирана на постоянную роль в контроле над Ормузским проливом. Кроме того, дискуссии о масштабах снятия санкций все еще продолжаются и могут сорвать переговорный процесс.
В то же время Тегеран якобы впервые выразил готовность обсуждать свою ядерную программу, хотя, согласно словам иранского чиновника, все еще выступает против передачи ядерных материалов в США, сообщает издание.
Ранее президент США Дональд Трамп заявлял о существенном прогрессе в ядерной сделке с Тегераном, а госсекретарь Марко Рубио объявил о завершении американской операции "Эпическая ярость". Одновременно с этим Вашингтон приостановил миссию "Проект Свобода" по сопровождению судов в Ормузском проливе, чтобы оценить шансы на окончательное подписание соглашения с Ираном.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.
Флаг США виден сквозь флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
В Иране заявили, что будут давать военный ответ морской блокаде США
Вчера, 19:16
 
В миреИранСШАИсламабадДональд ТрампМарко РубиоВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала