В "Росатоме" назвали условия возвращения сотрудников в Иран
16:49 08.05.2026
В "Росатоме" назвали условия возвращения сотрудников в Иран

Лихачев: "Росатом" готов вернуть в Иран своих сотрудников если не будет рисков

Первый энергоблок атомной электростанции "Бушер" в Иране
Первый энергоблок атомной электростанции "Бушер" в Иране. Архивное фото
  • "Росатом" готов оперативно и в полном объеме вернуть сотрудников в Иран при отсутствии рисков возобновления военного конфликта.
  • Алексей Лихачев отметил, что ситуация в Иране по-прежнему остается сложной.
  • Он подчеркнул, что "Росатом" заботится о моральном духе сотрудников, оставшихся в стране.
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. "Росатом" готов оперативно и в полном объеме вернуть в Иран своих сотрудников, если не будет рисков возобновления военного конфликта, заявил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев.
"Что касается наращивания численности нашего персонала на площадке. Мы готовы к оперативной мобилизации и возвращению в Иран сотрудников "Росатома" в полном объеме, как только мы убедимся, что нет рисков возобновления военного конфликта и угрозы жизни и здоровью наших товарищей", - приводит слова Лихачева пресс-служба госкорпорации.
Он уточнил, что, судя по новостям в мировых СМИ, ситуация продолжает оставаться сложной.
Лихачев отметил, что госкорпорация не забывает о моральном духе сотрудников, оставшихся в Иране.
"Нашли возможность украсить наши поселки проживания персонала к 9 Мая. Вечером в субботу наш передовой отряд в Бушере, как и большая часть россиян, соберется за праздничным столом", - добавил он.
ИранАлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Бушерская АЭС
 
 
