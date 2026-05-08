Первый энергоблок атомной электростанции "Бушер" в Иране. Архивное фото

В "Росатоме" назвали условия возвращения сотрудников в Иран

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. "Росатом" готов оперативно и в полном объеме вернуть в Иран своих сотрудников, если не будет рисков возобновления военного конфликта, заявил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев.

"Что касается наращивания численности нашего персонала на площадке. Мы готовы к оперативной мобилизации и возвращению в Иран сотрудников " Росатома " в полном объеме, как только мы убедимся, что нет рисков возобновления военного конфликта и угрозы жизни и здоровью наших товарищей", - приводит слова Лихачева пресс-служба госкорпорации.

Он уточнил, что, судя по новостям в мировых СМИ, ситуация продолжает оставаться сложной.

Лихачев отметил, что госкорпорация не забывает о моральном духе сотрудников, оставшихся в Иране.