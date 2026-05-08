В "Росатоме" назвали условия возвращения сотрудников в Иран

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. "Росатом" готов оперативно и в полном объеме вернуть в Иран своих сотрудников, если не будет рисков возобновления военного конфликта, заявил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев.
"Что касается наращивания численности нашего персонала на площадке. Мы готовы к оперативной мобилизации и возвращению в Иран сотрудников "Росатома" в полном объеме, как только мы убедимся, что нет рисков возобновления военного конфликта и угрозы жизни и здоровью наших товарищей", - приводит слова Лихачева пресс-служба госкорпорации.
Он уточнил, что, судя по новостям в мировых СМИ, ситуация продолжает оставаться сложной.
Лихачев отметил, что госкорпорация не забывает о моральном духе сотрудников, оставшихся в Иране.
"Нашли возможность украсить наши поселки проживания персонала к 9 Мая. Вечером в субботу наш передовой отряд в Бушере, как и большая часть россиян, соберется за праздничным столом", - добавил он.