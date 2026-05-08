Рейтинг@Mail.ru
В Иране десять моряков пострадали при обстреле США - РИА Новости, 08.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:32 08.05.2026
В Иране десять моряков пострадали при обстреле США

Mehr: в Иране 10 моряков пострадали, 5 пропали без вести при обстреле США

© REUTERS / Amirhosein Khorgooi/ISNA/WANAГрузовые корабли в районе Бендер-Аббаса
Грузовые корабли в районе Бендер-Аббаса - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
© REUTERS / Amirhosein Khorgooi/ISNA/WANA
Грузовые корабли в районе Бендер-Аббаса. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Иране при атаке США загорелось грузовое судно.
  • 10 моряков ранены, пять пропали без вести.
ТЕГЕРАН, 8 мая - РИА Новости. Грузовое судно попало под обстрел минувшей ночью во время атаки США, 10 моряков ранены, пять пропали без вести на юге Ирана, сообщило агентство Mehr со ссылкой на местные власти.
"В результате агрессии США минувшей ночью в водах Ормузского пролива и Оманского заливов грузовое судно рядом с водами округа Минаб попало под обстрел и загорелось", - говорится в сообщении.
По информации агентства, на борту судна находились 15 человек, 10 пострадали и были доставлены в больницу, сейчас идут поиски остальных.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
Рубио сообщил, что сегодня ожидается ответ от Ирана по вопросу переговоров
Вчера, 15:11
 
В миреСШАИранОрмузский проливВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала