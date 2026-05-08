В Иране десять моряков пострадали при обстреле США

ТЕГЕРАН, 8 мая - РИА Новости. Грузовое судно попало под обстрел минувшей ночью во время атаки США, 10 моряков ранены, пять пропали без вести на юге Ирана, сообщило агентство Mehr со ссылкой на местные власти.
"В результате агрессии США минувшей ночью в водах Ормузского пролива и Оманского заливов грузовое судно рядом с водами округа Минаб попало под обстрел и загорелось", - говорится в сообщении.
По информации агентства, на борту судна находились 15 человек, 10 пострадали и были доставлены в больницу, сейчас идут поиски остальных.