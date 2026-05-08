Глава МИД Ирана прокомментировал новые боестолкновения с США

ТЕГЕРАН, 8 мая - РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи, комментируя новые боестолкновения с США, заявил, что Вашингтон выбирает безрассудную военную авантюру каждый раз, когда дипломатическое решение на столе.