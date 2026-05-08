Глава МИД Ирана прокомментировал новые боестолкновения с США
14:08 08.05.2026 (обновлено: 14:27 08.05.2026)
Глава МИД Ирана прокомментировал новые боестолкновения с США

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 8 мая - РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи, комментируя новые боестолкновения с США, заявил, что Вашингтон выбирает безрассудную военную авантюру каждый раз, когда дипломатическое решение на столе.
В ночь на пятницу в Центральном командовании ВС США заявили, что в ответ на атаки против своих сил ударили по иранским военным объектам. Военное командование Ирана при этом заявило, что США нарушили перемирие, осуществив атаку на ряд районов страны. Иран ответил на нарушение США перемирия, атаковав американские корабли.
"Каждый раз, когда дипломатическое решение оказывается на столе, США выбирают безрассудную военную авантюру", - написал Аракчи в соцсети X.
По словам министра, вне зависимости от причин, иранцы не поддадутся давлению, а иранские власти готовы защищать страну на 1000%.
МИД Ирана отдельным заявлением обвинил США в нарушении перемирия, осудив действия Вашингтона и назвав их провокационными. При этом, отметили в иранском ведомстве, действия США не увенчались успехом.
В Тегеране в этой связи также призвали Совбез ООН действовать в соответствии со своими обязательствами по обеспечению мира и безопасности и указали, что американское присутствие в районе Персидского и Оманского заливов является фактором и причиной подрыва ситуации, имеющего масштабные последствия для всего мира.
В миреСШАИранВашингтонАббас АракчиВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
