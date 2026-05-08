Рейтинг@Mail.ru
Миссия России при ООН призвала оградить переговоры по Ирану от провокаций - РИА Новости, 08.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:17 08.05.2026 (обновлено: 01:21 08.05.2026)
Миссия России при ООН призвала оградить переговоры по Ирану от провокаций

Постпредство России при ООН призвало оградить переговоры по Ирану от провокаций

© РИА Новости / Роман Махмутов | Перейти в медиабанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
© РИА Новости / Роман Махмутов
Перейти в медиабанк
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Миссия России при ООН призвала оградить переговоры по Ирану от провокаций.
  • РФ выступает за дипломатическое урегулирование обострения на Ближнем Востоке.
ООН, 8 мая - РИА Новости. Дипломатические переговоры по Ирану важно оградить от любых провокаций, включая воинственную риторику и силовые акции, заявило постпредство РФ при ООН.
"Важно оградить дипломатический трек от любых провокаций, включая воинственную риторику и силовые акции, способных подорвать и без того хрупкий переговорный процесс, тем более что президент (США Дональд) Трамп говорит о завершении конфликта", - говорится в заявлении постпредства.
Заседание Совета Безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
Россия отвергла несбалансированные формулировки в проекте СБ по Ормузу
01:16
Там подчеркнули, что РФ вступает за дипломатическое урегулирование обострения на Ближнем Востоке.
В постпредстве также отметили, что РФ с самого начала беспрецедентного обострения ситуации на Ближнем Востоке, ставшего прямым следствием неспровоцированной агрессии США и Израиля против Ирана, "последовательно выступала и выступает за безусловное прекращение насилия, политико-дипломатическое урегулирование с выходом на устойчивые договоренности между Вашингтоном и Тегераном".
Кроме того, Москва также поддерживает "соответствующие начинания" Пакистана, рассчитывает, что их посреднические усилия приведут к искомому результату.
Военнослужащий Корпуса стражей исламской революции - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
Иран обвинил США в нарушении перемирия
00:11
 
В миреРоссияИранСШАООНВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала