Миссия России при ООН призвала оградить переговоры по Ирану от провокаций.

ООН, 8 мая - РИА Новости. Дипломатические переговоры по Ирану важно оградить от любых провокаций, включая воинственную риторику и силовые акции, заявило постпредство РФ при ООН.
"Важно оградить дипломатический трек от любых провокаций, включая воинственную риторику и силовые акции, способных подорвать и без того хрупкий переговорный процесс, тем более что президент (США Дональд) Трамп говорит о завершении конфликта", - говорится в заявлении постпредства.
Там подчеркнули, что РФ вступает за дипломатическое урегулирование обострения на Ближнем Востоке.
В постпредстве также отметили, что РФ с самого начала беспрецедентного обострения ситуации на Ближнем Востоке, ставшего прямым следствием неспровоцированной агрессии США и Израиля против Ирана, "последовательно выступала и выступает за безусловное прекращение насилия, политико-дипломатическое урегулирование с выходом на устойчивые договоренности между Вашингтоном и Тегераном".