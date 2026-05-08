Несколько эсминцев США получили повреждения при ударах Ирана, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Несколько эсминцев США получили повреждения от ударов иранского флота.
- Иранский флот атаковал три американских эсминца в Ормузском проливе с помощью БПЛА и ракет.
ТЕГЕРАН, 8 мая – РИА Новости. Ряд эсминцев США получили повреждения от ударов иранского флота, передает агентство Tasnim со ссылкой на осведомленный источник.
"Несколько американских эсминцев получили повреждения в результате атаки военного-морского флота Ирана по ним", - говорится в сообщении.
Ранее Tasnim сообщил, что иранский флот атаковал три американских эсминца в Ормузском проливе с помощью БПЛА и ракет, после чего эсминцы передислоцировались в сторону Оманского залива.