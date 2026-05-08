Иран обвинил США в нарушении перемирия

ТЕГЕРАН, 8 мая - РИА Новости. США нарушили перемирие, осуществив атаку на ряд районов Ирана и атаковав два судна, заявил официальный представитель центрального штаба военного командования страны "Хатам аль-Анбия" Эбрахим Зольфагари.

"В то же время они в сотрудничестве с рядом региональных стран совершили воздушную атаку на ряд мирных районов - побережье порта Хамир, (города) Сирик, острова Кешм", - добавил военный.