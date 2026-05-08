Иран обвинил США в нарушении перемирия - РИА Новости, 08.05.2026
00:11 08.05.2026 (обновлено: 00:24 08.05.2026)
Военнослужащий Корпуса стражей исламской революции. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 8 мая - РИА Новости. США нарушили перемирие, осуществив атаку на ряд районов Ирана и атаковав два судна, заявил официальный представитель центрального штаба военного командования страны "Хатам аль-Анбия" Эбрахим Зольфагари.
"Армия американского агрессора нарушила перемирие, атаковав иранский танкер, шедший из прибрежных вод Ирана в районе Джаска в сторону Ормузского пролива, а также другое судно, заходившее в Ормузский пролив ", - приводит гостелерадио Ирана слова Зольфагари.
"В то же время они в сотрудничестве с рядом региональных стран совершили воздушную атаку на ряд мирных районов - побережье порта Хамир, (города) Сирик, острова Кешм", - добавил военный.
